Palmeiras x América-MG: onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje (09/11/22)

O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. Nesta quarta-feira, recebe o América Mineiro no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Palmeiras hoje tem início às 21h30 (Horário de Brasília). O elenco mineiro busca a classificação para a Libertadores do ano que vem, enquanto o Verdão somente cumpre tabela.

Confira onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje ao vivo e todos os detalhes do confronto no Brasileirão.

O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão na Globo e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília).

Para a felicidade do torcedor, a Globo vai passar o jogo do Palmeiras hoje na TV aberta somente para os estados de SP, MG, PR, SC e as cidades de Petrolina e Caruaru (PE). Cléber Machado narra a transmissão ao lado de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode sintonizar o aplicativo do GloboPlay, plataforma de streaming no celular, tablet, computador ou smartv.

+Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Como foi a temporada do Palmeiras em 2022?

O Palmeiras pode fechar a temporada de 2022 do jeito que queria: com títulos conquistados. No início do ano, o elenco venceu o São Paulo de virada e garantiu o troféu do Campeonato Paulista.

Já na Libertadores, atual campeão, o alviverde foi derrotado pelo Athletico PR na semifinal. Enquanto isso, na Copa do Brasil, o elenco perdeu para o São Paulo nas oitavas de final entre os pênaltis, na partida de volta.

Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, entretanto, o Verdão fez bonito. O Corinthians dominou a tabela enquanto o Palmeiras não conseguiu mostrar resultados. Aos poucos, o clube paulista foi subindo na classificação e logo assumiu a primeira posição.

Do topo, não saiu mais. Até a penúltima rodada, contabiliza 78 pontos com 22 vitórias, 12 empates e duas derrotas, para o Ceará e o Athletico PR. O time tem a melhor campanha com o melhor ataque e defesa.

Escalações:

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

Provável escalação do América MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder, Marlon; Alê, Juninho, Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

