Quando a Seleção Brasileira chega no Catar? Tudo sobre a estreia na Copa 2022

Tite revelou os 26 jogadores na lista de convocação para a Copa do Mundo em 2022. Com Neymar, Vini Junior, Alisson e Daniel Alves, a Seleção Brasileira está pronta para jogar o grande baile de futebol no fim do ano. Confira a agenda do elenco e quando a equipe chega no Catar para os treinos.

Quando a Seleção Brasileira chega no Catar para a Copa?

A Seleção Brasileira viaja para Doha, no Catar, em 19 de novembro. Jogadores, comissão técnica e equipe médica estarão no voo para o país da Copa do Mundo.

Para se hospedar com conforto, a Seleção escolheu o Westin Doha Hotel, responsável por receber toda a comissão técnica, treinador e os atletas. Enquanto isso, o Estádio Grand Hamad, em Doha, será o centro de treinamento, de acordo com o portal Lance. A partir de 20 e 23 de novembro, vão treinar em Doha.

Os jogadores serão dispensados de seus clubes em 13 de novembro por determinação da FIFA. Antes, a Seleção Brasileira se apresenta em Turim, na Itália, onde treinarão no Centro de Treinamento de Continassa, casa da Juventus. As informações são do portal Terra.

Entre 20 de novembro e 18 de dezembro, trinta e duas seleções disputarão o troféu mais valioso do esporte. O Brasil chega como favorito na competição ao lado da França, Dinamarca, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha e Argentina.

Confira o cronograma completo da Seleção Brasileira.

Jogadores são liberados dos clubes - 13 de novembro

Apresentação dos jogadores à Seleção em Turim - 14 de novembro

Envio da lista completa de jogadores para a FIFA - 14 de novembro

Viagem para Doha, no Catar - 19 de novembro

Hospedagem no Westin Doha Hotel - 20 de novembro até o final da Copa

Treinos no Estádio Grand Hamad, em Doha - 20 até 23 de novembro

Quem são os convocados da Seleção Brasileira?

O técnico Tite convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo no Catar. Entre os nomes estão Neymar, Vini Junior, Rodrygo, Militão, goleiro Alisson, Casemiro e Daniel Alves.

Do Flamengo, os atletas Everton Ribeiro e Pedro foram convocados, enquanto Gabigol ficou de fora. Por isso, confira a convocação completa.

GOLEIROS:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS:

Daniel Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

ZAGUEIROS:

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

MEIAS:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES:

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Quando a Seleção Brasileira estreia na Copa do Catar?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G na primeira fase. O jogo tem início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. A seleção enfrenta os três adversários entre três rodadas na primeira fase. Ao fim, somente os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

Nas oitavas de final, o Brasil pode enfrentar Uruguai, Coréia do Sul, Portugal ou Gana, dependendo de quem avançar entre as primeiras posições. Os confrontos do mata-mata serão disputados em 03, 04, 05 e 06 de dezembro.

Brasil x Sérvia (Quinta-feira, 24/11 às 16h, horário de Brasília)

Brasil x Suíça (Segunda-feira, 28/11 às 13h, horário de Brasília)

Camarões x Brasil (Sexta-feira, 02/12 às 16h, horário de Brasília)

