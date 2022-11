Datas, sorteio, cronograma, horários de início, final do torneio do Catar

Quando será a abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar?

Falta pouco para a abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar.

A 22ª edição da Copa do Mundo masculina da FIFA acontecerá em novembro e dezembro de 2022, uma quebra significativa da tradição estabelecida de jogar em junho e julho para coincidir com a entressafra de clubes europeus. O torneio acabou sendo movido devido às temperaturas extremas no país anfitrião, o Catar.

O torneio marcará a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio e a segunda na confederação asiática de futebol após a Copa do Mundo de 2002, disputada na Coréia do Sul e no Japão.

Afora, o DCI traz para você todas as informações importantes sobre o início da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar.

Quando e onde será a Copa do Mundo de 2022?

A Copa do Mundo de 2022 no Catar começa no domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, quando os anfitriões enfrentam o Equador no Grupo A.

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está marcada para 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, na cidade de Jor. Como o jogo está marcado para uma da tarde, é possível que a abertura tenha início antes da bola rolar como 12h45 (Horário de Brasília).

Antes da bola rolar entre Catar e Equador, a cerimônia promete uma grande festa com música, show de luzes e efeitos especiais e dançarinos, seguindo a tradição das Copas. De acordo com o site coreano Naver, Shakira, Black Eyed Peas e o grupo sul-coreano BTS já estão confirmados para cantarem na cerimônia de abertura. A FIFA não confirmou nenhum show ou evento até o momento.

Na Copa de 2018, na Rússia, cantora russa Aida Garifullina e o britânico Robbie Williams se apresentaram no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Além disso, existe a chance dos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha também se apresentarem na abertura da Copa já que são os responsáveis pela música oficial, "Hayya Hayya".

Assista ao vídeo da música da Copa do Mundo de 2022.



Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo em 24 de novembro, a partir das 16h (Horário de Brasília), contra a Sérvia.

O confronto é válido pela primeira rodada do grupo G. Também estão no grupo as seleções da Suíça e Camarões, onde disputam por três rodadas em pontos corridos.

Na edição de 2018, na Rússia, as seleções também se enfrentaram na fase de grupos, com vitória dos brasileiros por 2 a 0. O Brasil também jogou contra a Suíça.

A equipe de Tite precisa vencer os três jogos ou marcar pelo menos 7 pontos para se classificar em primeiro ou segundo lugar na fase de grupos. Nas oitavas de final, pode encontrar Portugal, Uruguai, Gana ou Coréia do Sul.

Qual é o jogo de abertura da Copa do Mundo 2022?

O primeiro jogo da Copa do Mundo em 2022 vai ser Catar e Equador no domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt. A partida é válida pela primeira rodada do grupo A com início às 13h (Horário de Brasília).

No início, o primeiro jogo da Copa seria entre Senegal e Holanda. Porém, a FIFA optou por alterar o calendário e antecipar o início da competição, colocando a seleção do país-sede para dar o pontapé inicial na edição. Em todas as edições do Mundial, sempre a equipe da casa é quem joga no primeiro dia.

Estão no grupo A as seleções de Catar, Equador, Holanda e Senegal. São trinta e duas equipes na briga pelo troféu dourado.

No domingo, 20 de novembro, este será o único jogo de futebol no evento. A partida começa logo após a cerimônia de abertura com shows, efeitos especiais, vídeos e muita música.

Catar x Equador

Domingo, 20 de novembro às 13h (Horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay e canal do Casimiro

Grupos da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 começará com 32 seleções em oito grupos de quatro:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Quando é a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo de 2022 acontecerá no domingo, 18 de dezembro, no Lusail Iconic Stadium, com início às 18h, horário local.

A data da final da Copa do Mundo coincide com Al-Yawm al-Watani li-Qaṭar, ou o Dia Nacional do Catar, que celebra a unificação do país em 1878.

