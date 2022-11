Flamengo x Juventude: horário do jogo do Flamengo hoje (09/11/22)

Flamengo x Juventude: horário do jogo do Flamengo hoje (09/11/22)

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo apenas cumpre tabela nesta quarta-feira, diante do já rebaixado Juventude a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Flamengo hoje vai ser no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada do Brasileirão. Confira onde vai passar e todos os detalhes.

Confira onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje ao vivo e todos os detalhes do confronto no Brasileirão.

Que horas começa o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão na Globo e Premiere ao vivo.

Na TV aberta, a Rede Globo transmite a partida nesta quarta-feira para todo o Brasil, exceto SP, MG, PR, SC, GO e as cidades de Petrolina e Caruaru. A narração é de Gustavo Villani e os comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Para quem não pode assistir na TV aberta dá para sintonizar o Premiere, com território nacional em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode sintonizar o aplicativo do GloboPlay no celular, tablet, computador ou smartv.

+Quem são os times tri da Libertadores; 5 deles são do Brasil

Juventude

Já rebaixado para a segunda divisão, o Juventude não pode sequer brigar para escapar da lanterna na classificação do Brasileirão. Com 21 pontos, tem oito de diferença com o Avaí, segundo rebaixado, e não pode conquistar os pontos faltando apenas duas rodadas. Por isso, o elenco apenas cumpre tabela nesta quarta-feira.

Até aqui foram três vitórias, 13 empates e 21 derrotas.

Provável escalação do Juventude: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson, Dudu; Jean Irmer, Yuri Lima, Jadson, Chico; Capixaba e Guilherme Parede.

Flamengo

Do outro lado, o Flamengo venceu a Copa do Brasil e a Libertadores em 29 de outubro. No Brasileirão, o técnico Dorival Junior entra com o time reserva para cumprir as duas últimas rodadas já que não briga por mais nada. Em quinto lugar com 61 pontos, a única pretensão do clube é melhorar a sua posição na tabela.

Foram 18 vitórias, sete empates e 11 derrotas na temporada.

Provável escalação do Flamengo: ​Hugo Souza; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Erick, Vidal, João Gomes; Everton Cebolinha, Matheuzinho e Matheus França.

+Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Classificação do Brasileirão

Com o início da temporada no Campeonato Brasileiro, confira como está a tabela até aqui.

1 Palmeiras – 78 pontos

2 Internacional – 67 pontos

3 Fluminense – 64 pontos

4 Corinthians – 64 pontos

5 Flamengo – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 América MG – 52 pontos

8 Atlético MG – 52 pontos

9 São Paulo – 51 pontos

10 Botafogo – 50 pontos

11 Fortaleza – 49 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 41 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 34 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 29 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Leia também:

GP Brasil da F1 2022: horários e programação da Fórmula 1

Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2022

Além do Flamengo, quem vai para o Mundial de Clubes 2023?