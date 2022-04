Confira qual jogo da Libertadores vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual jogo da Libertadores vai passar no SBT? Programação terça (26/04)

A terceira rodada da Libertadores começa nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, com sete confrontos entre os principais grupos da competição. Agora, os torcedores querem saber qual jogo da Libertadores vai passar no SBT hoje? Após o episódio inédito da novela Poliana Moça, duas partidas serão transmitidas para todo o Brasil.

O SBT vai passar dois jogos da Libertadores hoje, terça-feira em 26 de abril, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O jogo do Corinthians contra o Boca Juniors vai passar para todo o Brasil, menos para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A narração é de Téo José com comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik, na faixa das 21h30, no horário de Brasília.

Já o confronto entre Independiente del Valle contra o Atlético Mineiro, pelo mesmo horário, também vai ser transmitido pelo SBT. Porém, apenas para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo com narração de Silva Jr e comentários de Bob Faria e Mancini.

Para quem não pode acompanhar pela televisão, o site da emissora (www.sbt.com.br) retransmite o jogo de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos. Basta procurar pela plataforma no smartphone, Android ou iOS, baixar e conectar-se totalmente de graça.

Jogo da Libertadores hoje no SBT: Corinthians x Boca Juniors

Horário: 21h30

Onde assistir o jogo da Libertadores hoje: SBT (Menos MG e ES), Site do SBT e SBT Vídeos

Jogo da Libertadores hoje no SBT: Independiente del Valle x Atlético MG

Horário: 21h30

Onde assistir o jogo da Libertadores hoje: SBT (MG e ES), Site do SBT e SBT Vídeos

Quem joga hoje na Libertadores 2022?

Pela terceira rodada da Libertadores, sete partidas serão realizadas neste primeiro dia de confrontos.

Corinthians, RB Bragantino, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro são os brasileiros que entram em campo para disputar os três pontos. Cada um deles pertencem a grupos diferentes na competição, onde apenas os dois primeiros avançam até a próxima fase.

A seguir, confira todos os jogos da terceira rodada na Libertadores

Programação do SBT para hoje

Saiba qual é a programação do SBT nesta terça-feira, 26 de abril, e que horas vai começar o jogo da Libertadores hoje para não perder nenhum lace. Lembrando que a grade da programação sofre alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:!5 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45 Liga dos Campeões AO VIVO

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

