Qual jogo vai passar na Globo domingo? (14/04/24)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Dois confrontos da primeira rodada do Brasileirão 2024 serão transmitidos neste domingo, 14 de abril de 2024, logo após o Domingão Com Huck, a partir das 15h40. Confira qual jogo vai passar em seu estado e como assistir ao vivo.

Horário do jogo na Globo hoje

A partir das 15h40 (horário de Brasília), o jogo entre Corinthians e Atlético-MG hoje pela primeira rodada do Brasileirão 2024 será exibido em Transmissão: Premiere e TV Globo para São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Sergipe e Ceará.

Gustavo Villani narra a partida, com as análises de Ricardinho e Caio Ribeiro.

Também com início previsto para às 15h40 (horário de Brasília), a emissora vai passar Vasco e Grêmio, mas apenas para o Transmissão: Premiere e TV Globo para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora-MG.

A narração será de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores.

Programação da Globo hoje - 14/04/2024

Mesmo sem futebol na Globo hoje, domingo, 14 de abril de 2024 acompanhe qual é a programação completa da emissora em durante a manhã, tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Domingo, 14/04/2024

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima - As Panteras

14:20 Domingão Com Huck

15:40 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 24

00:05 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos

00:55 Cinemaço - Maus Momentos No Hotel Royale

02:50 Comédia Na Madruga

