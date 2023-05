Onde vai passar o jogo do Vasco x Santos ao vivo e horário da partida

O Vasco entra em campo neste domingo contra o Santos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . O confronto tem início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Vasco hoje.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere e TV Globo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A transmissão ao vivo da Globo será apenas para os estados do Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal e Juiz de Fora. Em São Paulo, a emissora vai transmitir o jogo do Corinthians. No Rio Grande do Sul, o torcedor poderá assistir de graça o jogo do Grêmio.

Informações do jogo do Vasco x CSA hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeir

Onde assistir: Premiere e TV Globo

Vasco e Santos na Série A do Brasileirão

O Vasco está na 14ª posição da Série A deste ano e soma 6 pontos, mas não vence desde a estreia. Já o Santos tem 7 pontos e chegou a nona posição da tabela. No último jogo contra o Bahia, o peixe fez 3 x o.

Prováveis escalações de Vasco x Santos hoje:

Escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma, Robson, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Galarza, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

Escalação do Santos: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann

Últimos jogos de Vasco x Santos:

05/10/2019 – Santos 1 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro – São Januário

02/09/2020 – Santos 2 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

20/12/2020 – Santos 0 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro – São Januário