Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (21/04/24)

Emissora já preparou a programação neste domingo, 21 de abril, para todos os estados do Brasil.

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Um clássico do Brasileirão será transmitido neste domingo, 21 de abril de 2024, logo após Domingão com Huck, a partir das 15h40. Confira qual jogo vai passar em seu estado e como assistir ao vivo.

Horário do jogo na Globo hoje

A partir das 15h40 (horário de Brasília), o jogo entre Palmeiras e Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão será exibido na TV Globo neste domingo. A disputa será no Allianz Parque.

Para quem prefere assistir os jogos pelo celular, a boa notícia é que a transmissão está disponível de graça no GloboPlay, plataforma de streaming.

O serviço de streaming vai disponibilizar a programação da emissora para assinantes e também aqueles torcedores que não são. Ou seja: é só sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha na Conta Globo e logar com o seu número de usuário. Então, procure a programação em "Agora na TV" e pronto!

É possível para assistir o GloboPlay no navegador pelo site www.globoplay.globo.com ou também pelo celular no aplicativo, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Programação da Globo hoje - 21/04/2024

Mesmo sem futebol na Globo hoje, domingo, 21 de abril de 2024 acompanhe qual é a programação completa da emissora em durante a tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Domingo, 21/04/2024

09:10 Auto Esporte

09:45 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima - Independence Day: O Ressurgimento

14:20 Domingão Com Huck

15:40 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos

00:25 Domingo Maior - Esquadrão Suicida

02:15 Cinemaço - O Sequestro