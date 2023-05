Quantas vezes o Palmeiras foi rebaixado do Brasileirão?

O Palmeiras é o maior campeão brasileiro em toda a história do Brasileirão. O alviverde contabiliza onze títulos da competição de futebol, número para dar inveja à qualquer rival, mas a história do clube não é só de alegrias. Saiba quantas vezes o Palmeiras foi rebaixado e caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras foi rebaixado do Brasileirão 2 vezes

Embora seja o maior campeão do Brasileirão, o Palmeiras foi rebaixado duas vezes da primeira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sendo a primeira vez em 2002, e a segunda dez anos depois, lá no ano de 2012. Mas você se lembra como foi cada um dos episódios? Confira o que levou o time alviverde e como foi a trajetória do Verdão para retornar à elite do futebol.

Rebaixamento do Palmeiras em 2002

O ano de 2002 para o alviverde não foi dos melhores. O time conheceu o seu primeiro rebaixamento, além de não conquistar nenhum título no cenário brasileiro do futebol.

Para piorar a situação, a diretoria palmeirense na época, presidida por Mustafa Contursi, tinha problemas. O time começou o ano com Vanderlei Luxemburgo. Depois Flávio Murtosa e aí Levir Culpi se tornou o treinador do Verdão na reta final. Dentro de campo, o elenco parecia não combinar. Nada dava certo apesar das diferentes contratações na temporada.

Na última rodada do Brasileirão, em 17 de novembro de 2002, o Vitória derrotou o Verdão por 4 a 3, no Estádio do Barradão, em Salvador. Na tabela de classificação terminou em 24º lugar com 27 pontos conquistados em seis vitórias, nove empates e 10 derrotas.

Rebaixamento do Palmeiras em 2012

Em julho de 2012, o Palmeiras foi campeão pela segunda vez da Copa do Brasil. O time passou pelo Coruripe, Horizonte, Paraná, Athletico Paranaense e o Grêmio até chegar na final contra o Coritiba.

Sob o comando do técnico Felipão, o Verdão venceu o Coxa no primeiro jogo por 2 a 0, mas empatou em 1 a 1 no segundo. Com a vantagem, conseguiu levantar o caneco para consagrar-se campeão e faturar a premiação milionária.

Se o começo da temporada foi perfeito para o Palmeiras, o fim foi um grande pesadelo. O clube paulista começou muito mal o torneio, com apenas um ponto nas três primeiras rodadas, no empate contra a Portuguesa. O time teve idas e vindas entre a zona de rebaixamento durante todo o campeonato já que estava focado na Copa do Brasil.

Neste meio tempo, uma nova diretoria assumiu o clube, enquanto reforços como Barcos chegavam para compor o elenco e tentar salvar o alviverde. Ao fim do primeiro turno, terminou em 17º lugar.

Com o início do segundo turno do Brasileirão naquele ano, Felipão pediu para deixar o comando do time. Gilson Kleina assumiu.

Na última rodada, o Santos venceu o Palmeiras por 3 a 1, rebaixando de vez o Verdão pela segunda vez na história. O time terminou em 18º lugar com 34 pontos somados em nove vitórias, sete empates e 22 derrotas.

Times com mais rebaixamento

Cinco nomes dividem a liderança da lista de clubes com mais rebaixamento da Série A do Brasileirão: América Mineiro, Coritiba, Goiás, Sport e Vitória.

Cada um deles disputou as quatro divisões até alcançar a elite do futebol. Mesmo assim, não conseguiram permanecer e foram rebaixados. O Santa Cruz ocupa a segunda posição com cinco rebaixamentos.

Confira a lista completa dos times que tem mais rebaixamento, de acordo com o portal Goal.

América MG, Vitória, Coritiba, Goiás e Sport - 6 rebaixamentos

Santa Cruz - 5 rebaixamentos

Avaí, Criciúma, Fortaleza, Vasco e Bahia - 4 rebaixamentos

Athletico PR, CSA, Figueirense, Joinville, Paysandu, Ponte Preta, Portuguesa, Grêmio, Botafogo - 3 rebaixamentos

Atlético GO, RB Bragantino, Ceará, Fluminense, Juventude, Chapecense e Palmeiras - 2 rebaixamentos

Atlético MG, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Remo - 1 rebaixamento

Quais times nunca foram rebaixados no Brasileirão?

Os times Cuiabá, Flamengo, Santos e São Paulo nunca foram rebaixados no Brasileirão. Cada um deles disputa a primeira divisão do futebol brasileiro desde as primeiras edições já registradas.

O Rubro-Negro é o único clube que já participou de todos os campeonatos na história, enquanto o São Paulo e o Santos não jogaram em 1980, de acordo com o portal Goal, por motivos de desavenças com a CBD, antiga CBF e responsável pelo torneio. Mesmo sem disputar a competição, não foram rebaixadas.

O Cuiabá é o novato na lista de equipes que nunca foram rebaixadas. O time do Mato Grosso chegou à primeira divisão em 2021 e, desde então, nunca caiu para a segunda divisão.

