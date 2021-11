Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (21/11)

O tradicional domingo de futebol sempre reserva grandes partidas pelo Campeonato Brasileiro, transmitidos na rede aberta de canais. Por isso, qual jogo vai passar na Globo hoje, 21 de novembro de 2021, é uma das perguntas que todo o torcedor faz no final de semana. Veja então transmissão do canal.

Qual jogo vai passar na Globo hoje, 21 de novembro?

A Rede Globo vai passar neste domingo, 21 de novembro, dois jogos no horário das 16 horas. No entanto, o torcedor fica dependente de seu estado, para saber qual jogo vai passar na Globo hoje. Para os estados do RJ, ES, PI e PB, a emissora transmite Brasil de Pelotas x Botafogo. Já o restante do Brasil fica com o clássico Corinthians x Santos.

Corinthians x Santos – 16h – Globo

– 16h – Globo Brasil de Pelotas x Botafogo – 16h – Globo (RJ, ES, PI e PB)

Em reta final de temporada, as duas partidas são de extrema importância para a sequência dos campeonatos. O confronto entre Brasil de Pelotas x Botafogo ocorre no Bento de Freitas e pode definir o campeão da Série B 2021. O Glorioso lidera a segundona com 66 pontos – dois de vantagem para o Coritiba, segundo colocado.

Caso o Fogão vença o confronto e o Coxa Branca tropece na rodada, a equipe carioca garante o título da Série B, com uma rodada de antecedência. Já o Clássico Alvinegro, jogo que vai passar na Globo hoje para a maior parte da rede, tem peso diferente para os dois clubes na Série A.

O Timão joga em casa, na Neo Química Arena, e entra no G-4 se vencer a partida. Com 52 pontos, o time de Sylvinho está em sexto, mas sobe para o quarto lugar se garantir o triunfo. Já para o Peixe, em 11º com 42 pontos, o triunfo serve para afastar a equipe das proximidades da zona do rebaixamento.

Qual a provável escalação dos clubes?

Os jogos que vão passar na Globo hoje, 21 de novembro, ocorrem no horário nobre das 16 horas. Por serem partidas importantes, ambos os clubes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco para garantir os três pontos no campeonato.

Veja abaixo as prováveis escalações dos jogos que vão passar na Globo hoje.

Brasil de Pelotas x Botafogo:

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Oyama e Barreto; Warley, Chay e Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Brasil de Pelotas: Marcelo; Netto, Ícaro, Camilo e Héverton; Diego e Matias; Patrick, Renatinho e Rildo; Erison.

Corinthians x Santos

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes; Jô.

Santos: João Paulo; Luiz Felipe, Danilo Boza e Pará (Wagner Leonardo); Madson, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani, Zanocelo e Marcos Guilherme; Marinho e Diego Tardelli.