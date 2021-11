Jogo do Santos x Corinthians ao vivo, horário e escalação hoje (21/11)

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Santos e Corinthians fazem o Clássico Alvinegro neste domingo, 21, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 16 horas, com transmissão na TV aberta e pay-per-veiw. Saiba então onde assistir jogo do Santos x Corinthians ao vivo e tudo sobre o clássico.

Onde assistir jogo do Santos x Corinthians ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, terá transmissão ao vivo da TV aberta, que exibe o clássico para parte de sua rede. No entanto, o torcedor também pode acompanhar o confronto pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 16 horas (horário de Brasília)

: 16 horas (horário de Brasília) Local : Neo Química Arena – São Paulo (SP)

: Neo Química Arena – São Paulo (SP) Onde assistir jogo Santos x Corinthians ao vivo: Premiere e Globo

Vitória no clássico possui pesos diferentes às equipes

Se no começo do campeonato dissessem que o Corinthians teria chances de brigar pelo G-4, muitos torcedores não acreditariam. No entanto, com 50 pontos conquistados, o Timão tem a possiblidade de assumir o quarto lugar em caso de vitória diante de seu rival.

Por outro lado, o Santos busca o triunfo para escapar de vez da briga do rebaixamento. O Peixe tem 42 pontos, está com seis de vantagem para o Bahia – primeiro time dentro da degola. Se então conseguir a vitória, a equipe da baixada pode abrir nove do Z-4 e respirar mais aliviado na tabela de classificação.

Qual a provável escalação de Santos x Corinthians hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Se para o Timão o triunfo coloca a equipe no G-4, para o Peixe os três pontos permitem o time se afastar da briga da zona do rebaixamento. Veja então abaixo a provável escalação do jogo Santos x Corinthians, que terá transmissão ao vivo.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes; Jô.

Santos: João Paulo; Luiz Felipe, Danilo Boza e Pará (Wagner Leonardo); Madson, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani, Zanocelo e Marcos Guilherme; Marinho e Diego Tardelli.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 15ª rodada, mas ficaram no 0 a 0. Relembre:

