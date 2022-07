Que horas é o jogo do Santos hoje x Botafogo e onde assistir (20/7)

Confronto apresenta duas equipes brigam no meio da tabela do Brasileirão

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber que horas é o jogo do Santos hoje? Nesta quarta-feira, 20 de julho, o Peixe enfrenta o Botafogo na décima oitava rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, em Santos. Com a bola rolando às 21h30 (Horário de Brasília), confira onde assistir a partida pela TV aberta.

Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela do Brasileirão.

Que horas é o jogo do Santos hoje

Que horas é o jogo do Santos hoje? A partida contra o Botafogo começa às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. O canal da Globo, Premiere e o Globo Play transmitem ao vivo nesta quarta-feira.

Para a alegria do torcedor, a emissora da Globo vai transmitir o jogo do Peixe para a cidade de Santos, além dos estados de RJ, ES, PI, CE, RN, PB e SE. A narração fica por conta de Luis Roberto, com comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci.

Para o torcedor que está fora dos estados citados anteriormente, a opção é assistir através do Premiere, para todo o Brasil, mas apenas pela TV por assinatura. Lá, a narração será de Julio Oliveira, com a presença dos comentaristas Paulo César Vasconcellos e Carlos Eduardo Lino.

De maneira online, o jogo do Santos e Botafogo hoje pode ser assistida através do Globo Play.

post_content

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos ocupa a 10ª posição da tabela com 22 pontos. O Peixe contabiliza até aqui cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas. O desempenho dos jogadores tem mostrado uma melhora significativa, com 20 gols marcados e dezesseis sofridos, ou seja, o ataque de fato funciona. Na última rodada, entretanto, perdeu por 1 a 0, fora de casa, para o Avaí.

Do outro lado, o time do Botafogo também não faz uma boa temporada no Brasileirão. Em 11º lugar com 21 pontos, o time carioca promete fazer de tudo nesta quarta-feira para sair de campo com os três pontos em seu favor. Com seis vitórias, três empates e oito derrotas, o clube do Fogão marcou dezessete gols, enquanto sofreu 22, mostrando que o real problema fica na defesa. Na última rodada perdeu para o Atlético MG por 1 a 0.

post_content

Rodada do Brasileirão 2022 hoje

Quais são os jogos do Brasileirão hoje? Sete partidas serão realizados nesta quarta-feira, 20 de julho, com transmissões ao vivo na televisão e também online. O sistema de disputas é pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum.

O destaque fica para o encontro do Inter e São Paulo, enquanto o Palmeiras joga contra o América Mineiro para se manter na liderança do Brasileirão.

Confira todos os jogos da rodada do Brasileirão a seguir.

Ceará x Avaí

Quarta-feira (20/07): – Que horas é o jogo do Santos hoje

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): –

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

post_content

+ Tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022: jogos e datas

post_content