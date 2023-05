Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação do Brasileirão (10/05)

É dia de futebol na tela da Globo! A quinta rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira, 10 de maio, e a emissora vai transmitir dois jogos para todo o Brasil ao vivo e de graça. Acomode-se no sofá, pegue o controle remoto e assista do conforto do seu sofá. Saiba qual jogo o canal vai transmitir hoje e como assistir também na internet.

Globo vai transmitir qual jogo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras contra o Grêmio e do Cruzeiro diante do Fluminense no Brasileirão nesta quarta-feira. Ambos os duelos começam às 21h30, horário de Brasília, válidos pela quinta rodada da competição.

A transmissão na TV é 100% gratuita e o torcedor pode assistir em todo o país.

Jogo do Cruzeiro x Fluminense

O Cruzeiro volta a jogar no Mineirão depois de cinco meses. O time recebe o Fluminense nesta quarta-feira pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo vai passar nos estados de MG, RJ, AP, RO, RR, AC, AM, MA, PI, RN, PB e ES com narração de Gustavo Villani e os comentários de Júnior e Roger Flores.

Cruzeiro x Fluminense

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão

Jogo do Palmeiras x Grêmio

O Palmeiras recebe o Grêmio, de Renato Gaúcho, nesta quarta-feira pela quinta rodada. A Globo vai transmitir a partida para os estados do SP, RS, PE, PA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, TO, GO, PR, SC e DF com a narração de Everaldo Marques e comentários de Cario Ribeiro e Ana Thais Matos.

Palmeiras x Grêmio

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Como assistir a emissora online?

O torcedor também pode assistir os jogos de futebol nesta quarta-feira pela internet e o melhor: de graça. Não precisa ser assinante para ver a transmissão do canal da TV aberta no serviço de streaming GloboPlay.

Como a emissora está disponível na TV aberta, o torcedor pode ver todo o conteúdo na plataforma sem ser assinante ou pagar por isso. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), clicar em "Entrar" e fazer o cadastro na Conta Globo, é de graça.

Depois, clique em "Agora na TV" e escolha a programação da emissora.

Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a localização, ou seja, se você mora no estado do Rio de Janeiro vai assistir à programação carioca no GloboPlay.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem futebol na emissora, confira a programação nesta quarta-feira para não perder nenhum lance.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 GE

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:35 Sessão Da Tarde – Desculpa O Transtorno

17:10 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeito

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:35 Terra e Paixão

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa Porchat?

00:30 Jornal

01:20 Conversa com Bial

Leia também:

Quais são os times que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023