Vai passar na Globo? Onde assisitir Cruzeiro hoje x Fluminense em 10 de maio

Alerta de jogão! O Cruzeiro hoje recebe o Fluminense no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola vai rolar entre as equipes nesta quarta-feira, 10 de maio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A às 21h30, horário de Brasília.

Os dois times disputam na parte de cima da classificação do Brasileirão. A Raposa tem nove pontos enquanto o Tricolor possui sete.

Globo vai passar jogo do Cruzeiro hoje?

A Globo vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje na TV aberta para os estados do RJ, MG, AP, RO, RR, AC, AM, MA, PI, RN, PB e ES com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Roger Flores.

Também dá para assistir a partida entre Cruzeiro e Fluminense no Premiere, pay-per-view em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo para todo o país.

Após a partida, o apresentador Lucas Gutierrez e o comentarista Paulo Nunes estarão no "Segue O Jogo", na TV Globo, para mostrar os melhores momentos da rodada.

Como assistir Cruzeiro e Fluminense online?

O duelo entre Cruzeiro e Fluminense estará disponível de graça no GloboPlay para os torcedores que moram nos estados do RJ, MG, AP, RO, RR, AC, AM, MA, PI, RN, PB e ES.

Isso porque a plataforma de streaming disponibiliza a transmissão da emissora Globo de graça para quem não é assinante do serviço. Dá para assistir no computador (globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Acesse a plataforma e clique em "Agora na TV". Depois, faça o cadastro na Conta Globo de graça e assista como e onde quiser.

TV aberta : Globo

: Globo TV fechada: Premiere

Premiere Online: GloboPlay

Por que o Cruzeiro vai jogar no Mineirão?

O Cruzeiro está de volta ao Mineirão após a diretoria celeste se entender com a administração do estádio. A última vez que o clube jogou no estádio foi em novembro do ano passado ao levantar a taça de campeão da Série B do Brasileirão.

Este é o primeiro duelo da Raposa no Mineirão depois de cinco meses. Com o entendimento das duas diretorias, o time mineiro faz a sua "estreia" nesta quarta-feira, contra o Fluminense. Nas rodadas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, o time jogou no Independência.

❝Saudade, com certeza, é a nossa casa.❞ — Bruno Rodrigues 🦊🎙 Nosso atacante contou sobre a felicidade em voltar a jogar no Mineirão. Já garantiu seu ingresso? Acesse https://t.co/ufex7sOclX pic.twitter.com/E0qT5JfbOl — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 9, 2023

Escalações de Cruzeiro x Fluminense

O treinador Pepa, do Cruzeiro, não poderá contar com Fernando Henrique, Wallisson e Wesley Gasolina, no departamento médico em recuperação.

Para o Fluminense, Fernando Diniz ainda não terá Keno, Martinelli, Marrony e Jorge.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Richard, Filipe Machado, MatheuS Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Alexsander, André, Ganso; John Arias, Lima e Cano.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza vai apitar o jogo do Cruzeiro hoje contra o Fluminense. Este ano, ele já apitou a vitória da Raposa em cima do Grêmio na segunda rodada do Brasileirão.

Na Série B da temporada passada ele apitou três jogos, em especial o duelo entre CSA e Cruzeiro, no primeiro turno, em empate por 1 a 1 entre os dois elencos. O treinador Paulo Pezzolano recebeu o vermelho e foi expulso, o que causou a ira da torcida celeste.

Vão auxiliar o árbitro hoje Danilo Ricardo Simon Manis, Evandro de Melo Lima e o quarto árbitro Michel Patrick Costa Guimaraes. No VAR, árbitro de vídeo, Daiane Muniz, da FIFA, vai analisar cada lance do confronto.

Em qual posição os times estão?

O Cruzeiro ocupa a terceira posição da tabela do Brasileirão com nove pontos, somados em três vitórias e uma derrota, na estreia para o Corinthians.

Já o Fluminense está em sexto lugar com sete, garantidos em duas vitórias, um empate e uma derrota. Os dois clubes são favoritos ao título da temporada 2023 no campeonato.

