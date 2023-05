Horário do jogo do Palmeiras hoje x Grêmio e onde assistir - 10/05

Horário do jogo do Palmeiras hoje x Grêmio e onde assistir – 10/05

O atual campeão brasileiro Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque nesta quarta-feira, 10 de maio, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O horário do jogo do Palmeiras hoje e onde vai passar você confere no texto abaixo.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão?

O horário do jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão vai começar às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, contra o Grêmio pela quinta rodada nesta quarta-feira.

A transmissão segue o horário de Brasília. Torcedores que moram nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar às 20h30. No Acre, 19h30, horário local.

Horário do jogo do Palmeiras hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Quem vai transmitir Palmeiras hoje ao vivo

A Globo na TV aberta vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão de graça para os estados de SP, RS, PE, PA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, TO, GO, PR, SC e DF com narração de Everaldo Marques e comentários de Cario Ribeiro e Ana Thais Matos.

O torcedor também pode acompanhar a partida de futebol entre Palmeiras e Grêmio no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras por assinatura, ou no GloboPlay, serviço de streaming.

Quem mora nos estados onde a transmissão da Globo vai acontecer pode acompanhar de graça no GloboPlay, mesmo sem ser assinante da plataforma.

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Escalações de Palmeiras x Grêmio

Abel Ferreira, técnico do Verdão, deverá utilizar os titulares nesta quarta-feira já que tem a possibilidade de assumir a liderança do campeonato. As exceções são Atuesta, Marcos Rocha, Bruno Tabata e Murilo.

Do outro lado, Renato Gaúcho, comandante do Grêmio, está sem Pedro Geromel, Fábio, Pepê e Luis Suárez, todos lesionados e em recuperação no departamento médico.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu.

Grêmio: Gabriel; Thomas Luciano, Kannemann, Diogo Barbosa, Bruno Alves; Villasanti, Lucas Silva, Bitello; Cristaldo, Vina e Everton Galdino.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro Braulio da Silva Machado, da FIFA, vai apitar o jogo do Palmeiras nesta quarta-feira contra o Grêmio, pela quinta rodada do Brasileirão.

A última vez que Braulio apitou um jogo do Palmeiras foi no ano passado, contra o Cuiabá, pela 36ª rodada do campeonato. O profissional nunca teve problemas com ambos os times.

Vão auxiliar o árbitro Bruno Raphael Pires, Alex dos Santos e o quarto árbitro Joao Vitor Gobi. No VAR, árbitro de vídeo, Wagner Reway.

Suárez é desfalque do Grêmio

O atacante Luis Suárez, principal contratação do Grêmio na temporada, não está disponível para o jogo desta quarta-feira contra o Palmeiras.

De acordo com o portal UOL, o uruguaio não viajou para São Paulo para enfrentar o alviverde na quinta rodada apenas por escolha do treinador, como maneira de preservá-lo devido à intensa maratona de jogos. Campeão da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho com o Grêmio, Suárez marcou o primeiro gol no Brasileirão no fim de semana contra o RB Bragantino.

Não há sinal de lesão, trata-se de uma escolha de Renato Gaúcho para não desgastar o uruguaio. Para o lugar do atacante, André ou Everton Galdino são opções.

MAIS FIEL PRESENTE 🇪🇪 Com o Grêmio onde o Grêmio estiver e em São Paulo também! Chegamos à capital paulista para o #PALxGRE pelo #Brasileirão2023 e tivemos aquela recepção dos Tricolores! Momento especial para o time e para sócios, que ficaram ainda mais próximos dos ídolos. pic.twitter.com/JT9lhbWyap — Grêmio FBPA (@Gremio) May 9, 2023

