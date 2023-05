Dia de clássico: qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo (21/05)

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro ocorre neste domingo, 21, e traz o primeiro Clássico do Povo do Brasileirão, sediado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O dia também outros duelos importantes, mas qual jogo vai passar na Globo hoje?

Qual jogo vai passar na Globo hoje

A Globo transmite o jogo do Flamengo x Corinthians neste domingo, a partir das 15h40, horário de Brasília, logo após o The Voice Kids.

A transmissão da partida ocorrerá para todos os estados brasileiros. A narração será feita por Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Júnior.

O Flamengo atualmente ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, com nove pontos, somando três vitórias e três derrotas em seis jogos.

Já o Corinthians, que perdeu todas as partidas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, vive um momento complicado e precisa de uma vitória para não cair na zona de rebaixamento. O Timão está em 17º lugar com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas.

Jogo da Globo hoje: Flamengo x Corinthians

Horário: 15h40

Como assistir Flamengo x Corinthians na Globo online

Além do canal aberto da emissora, também é possível acompanhar a transmissão pelo Globoplay. A plataforma libera gratuitamente o sinal ao vivo mediante cadastro. Basta acessar o streaming no navegador de seu celular ou baixar o aplicativo e fazer login para acompanhar o Clássico do Povo.

O confronto entre os dois times também será transmitido pelo Premiere, pay-per-view disponível para assinantes de planos da TV à cabo.

No rádio, a transmissão será feita pela Rádio Nacional. A narração fica por conta de André Luiz Mendes, com comentários de Rodrigo Campos.

Para assistir online e gratuitamente, siga os passos:

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android;

2- Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar;

Se você já utilizou o Globoplay outras vezes, preencha os campos de e-mail e senha ou faça login usando as contas do Facebook, Apple ou Google com os dados usados nessas redes.

Novos usuários precisam fazer um cadastro na plataforma. Clique em ‘cadastre-se’ e insira os dados solicitados para fazer uma conta Globo.com como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

3- Depois de concluir essa etapa, clique em ‘Agora na TV’ no horário da partida. A transmissão começará em poucos segundos.

Programação Globo

Domingo, 21/05/2023

04:25 Corujão II – Bom Dia, Ramón

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Contos Do Caçador De Sombras

14:20 The Voice Kids

15:40 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Sob Pressão

01:40 Cinemaço – Gladiador