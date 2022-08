Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (03/08/2022)

É dia de futebol! O torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira em 3 de agosto de 2022. O Campeonato Brasileiro, no entanto, não traz disputas no meio da semana, enquanto outras competições são realizadas de acordo com a programação da temporada. Confira a seguir a programação e saiba o que vai passar.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo não vai passar jogo de futebol hoje, quarta-feira em 3 de agosto. Após o episódio inédito da novela Pantanal, será exibido o filme “Rensga Hits!”, na sessão Cinema Especial, para todos os estados do Brasil. De acordo com a sinopse apresentada no site da Globo, o filme conta a história de Raíssa, uma jovem e talentosa compositora recém chegada à Goiânica. Para alcançar o sucesso, a garota vai esbarrar com muitas intrigas, desafios, amizades e um novo amor.

Como a emissora não tem os direitos de transmissão da Copa Libertadores e Sul-Americana, então não tem futebol na programação desta quarta-feira.

Mesmo com jogos da Série B acontecendo nesta quarta-feira à noite, a Globo optou por não transmitir os confrontos na TV aberta, disponíveis somente no SporTV e Premiere.

Qual é o próximo jogo que vai passar na Globo?

A programação do Campeonato Brasileiro retorna no fim de semana com a 21ª rodada. Serão dez jogos no sábado, domingo e segunda-feira, onde todas as vinte equipes disputam os três pontos.

A Globo vai passar os jogos de Fluminense contra Cuiabá, e Palmeiras jogando contra o Goiás, no horário das quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília. A programação ainda não foi definida, assim como os narradores e comentaristas da transmissão.

Os dois confrontos serão transmitidos de graça para todo o Brasil, de acordo com a divisão de estados feita pela emissora.

Fluminense x Cuiabá

Domingo, 07/08 às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Palmeiras x Goiás

Domingo, 07/08 às 16h (horário de Brasília), em Allianz Parque, em São Paulo

Programação da Globo hoje (03/08/2022)

Além de saber em qual jogo vai passar na Globo hoje, o torcedor também fica atento a programação nesta quarta-feira. Mesmo sem futebol no dia, a rede pode sofrer alterações, especialmente de estado para estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Paixão de Aluguel

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:25 Além da Ilusão

19:10 Jornal Local

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Cinema Especial – Rensga Hits!

00:25 Que História É Essa, Porchat?

01:10 Jornal da Globo

