Como ficou o chaveamento da Sul Americana nas oitavas de final 2023

Confira o resultado do sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. Foto: Reprodução Pexels

Confrontos das oitavas de final serão disputados no início de agosto

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em Luque, no Paraguai, a Conmebol realizou o sorteio da competição nesta quarta-feira, 05/07, entre as equipes que já estão classificadas. Veja o chaveamento:

>> chaveamento da Libertadores

Chaveamento das oitavas de final Sul Americana 2023

Para o sorteio desta quarta-feira, os melhores dos grupos da primeira fase estavam no pote 1, enquanto os vencedores dos playoffs ocuparam o pote 2.

Os jogos da segunda fase serão realizados entre 12 e 20 de julho. Mesmo sem os resultados, a Conmebol definiu o caminho de cada elenco na Sul-Americana.

Confira os jogos das oitavas de final da competição.

Vencedor Sporting Cristal ou Emelec x Defensa y Justicia

Primeiro jogo é no Peru ou Equador

Volta vai ser no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, na Argentina

Vencedor Barcelona ou Estudiantes x Goiás

Primeiro jogo vai ser no Equador ou Argentina

Volta vai ser no Estádio Serrinha, em Goiânia

Vencedor de Colo-Colo ou América MG x RB Bragantino

Primeiro jogo vai acontecer no Chile ou Estádio Independência, em Minas Gerais

Volta vai ser no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Vencedor de San Lorenzo ou Independiente Medellín x São Paulo

Jogo de ida vai ser na Argentina ou Colômbia

Volta vai ser no Estádio do Morumbi

Vencedor de Ñublense ou Audax Italiano x LDU Quito

Jogo de ida vai acontecer no Chile

Partida de volta será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Equador

Vencedor de Libertad ou Tigre x Fortaleza

Primeiro jogo está marcado para Argentina ou Paraguai

Confronto de volta é na Arena Castelão, no Ceará

Vencedor de Corinthians ou Universitario x Newell's Old Boys

Primeiro jogo será na Neo Química Arena ou Peru

Volta vai acontecer no Estadio Marcelo Bielsa, na Argentina

Vencedor de Patronato ou Botafogo x Guaraní

Primeiro jogo vai ser no Nilton Santos ou na Argentina

Volta será no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai

Quais são os jogos da segunda fase - Chaveamento Sul Americana

A Conmebol decidiu realizar o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana antes mesmo da bola rolar entre os confrontos da segunda fase. São dezesseis times nos playoffs, os vencedores se classificam para as oitavas de final.

A segunda fase da Sul-Americana reúne o segundo melhor de cada grupo e o terceiro lugar da Libertadores. Os jogos de ida vão acontecer em 11, 12 e 13 de julho, e a volta em 18, 19 e 20 de julho.

Independiente Medellín x San Lorenzo

Sporting Cristal x Emelec

Corinthians x Universitario

Libertad x Tigre

Colo-Colo x América-MG

Patronato x Botafogo

Ñublense x Audax Italiano

Barcelona de Guayaquil x Estudiantes

Calendário da Sul Americana

Os confrontos das oitavas de final da Sul Americana vão acontecer entre 02 e 09 de agosto, ida e volta respectivamente.

Oitavas de final:

2 a 9 de agosto

Quartas de final:

23 a 30 de agosto

Semifinais:

27 de setembro a 4 de outubro

Final:

28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai

Leia também:

Jogos da Copa do Brasil que vão passar na Prime Vídeo na quarta-feira