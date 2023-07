Onde vai passar o jogo do Corinthians na Sul-Americana hoje - 11/07

Corinthians busca a classificação para as oitavas de final do torneio de futebol

É dia de jogo do Corinthians! Nesta terça-feira, 11 de julho, o Timão entra em campo para disputar a primeira partida da segunda fase na Sul-Americana contra o Universitario do Peru. O embate começa às 21h30, horário de Brasília, e vai ser na Neo Química Arena.

Assistir jogo do Corinthians x Universitario

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians e Universitario na Sul-Americana nesta terça-feira, 11. O canal ESPN também exibe a partida ao vivo.

Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik, o SBT realiza a cobertura para todo o país de graça e ao vivo. Também é possível assistir no site www.sbt.com.br sem pagar nada.

O canal ESPN exibe a partida para todo o Brasil com Fernando Nardini e comentários de Silas, Mario Marra e Carlos Eugênio Simon. Também é possível assistir no Star Plus.

O momento do Corinthians não é nada bom dentro e fora de campo. O time venceu o Atlético Mineiro no último fim de semana pelo Brasileirão, acalmando o coração do torcedor alvinegro. Depois de ser eliminado da Libertadores na fase de grupos, o Timão concentra-se no duelo desta terça-feira pela segunda fase. O time ocupou o terceiro lugar do grupo E com sete pontos, perdendo para o Independiente del Valle e Argentinos Juniors.

No Brasileirão, o Corinthians está em 15º lugar com 15 pontos após catorze jogos.

O Universitario vem de vitória contra o Academia Cantolao no Campeonato Peruano no fim de semana. O elenco terminou em segundo lugar no grupo G com 10 pontos após seis rodadas, conquistando apenas a vaga para os playoffs da Sul-Americana.

ONDE VAI PASSAR O JOGO DO CORINTHIANS HOJE

Horário: nove e meia da noite

Local: Neo Química Arena

Arbitragem: Jesús Noel Valenzuela Sáez

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: SBT, ESPN, Star Plus e www.sbt.com.br

Relembre qual foi o último título do Corinthians

Qual a provável escalação do Corinthians hoje?

Após a vitória contra o Galo no fim de semana, o Corinthians volta a jogar nesta terça-feira contra o Universitario. O treinador Vanderlei Luxemburgo deve escalar os titulares

Do lado de Jorge Fossati, muitos jogadores estão indisponíveis.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fabio Santos; Moscardo, Matheus Araújo, Fausto Vera; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Universitario: Calderón; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Barco, Quispe, Bolívar, Pérez, Polo; Herrera e Valera. (Técnico: Jorge Fossati).

O que acontece em caso de empate?

Não existe gol fora de casa na Copa Sul-Americana, ou seja, em caso de empate na soma dos dois placares a disputa de pênaltis é que define quem avança para as oitavas de final.

O Corinthians ou o Universitario precisam vencer o jogo desta terça-feira. Com a vitória, precisarão apenas do empate na volta para carimbarem o passaporte.

O critério foi retirado do regulamento em 2021, pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. A medida tem como principal objetivo deixar a disputa igual, ou seja, fazer "justiça" em campo.

A Libertadores também não tem gol fora de casa ou prorrogação.

Leia também:

Horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra a Polônia