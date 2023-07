O Brasil de vôlei feminino é eliminado se perder para a China?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino vai enfrentar a China na próxima quinta-feira, 13 de julho, nas quartas de final da Liga das Nações. O torcedor quer saber se o elenco brasileiro pode ser eliminado da competição se perder? Entenda a situação da partida.

Seleção brasileira é eliminada se perder para a China no vôlei feminino?

O Brasil está eliminado da Liga das Nações se perder para a China nas quartas de final de vôlei feminino, no jogo de quinta-feira, 13. A segunda fase do campeonato é eliminatória, ou seja, quem perde volta mais cedo para a casa.

A equipe brasileira terminou a fase preliminar em quarto lugar com oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos na classificação geral. A China ficou em quinto com a mesma pontuação, mas durante a primeira semana de confrontos as chinesas venceram o Brasil por 3 sets a 2.

A Liga das Nações é dividida em duas fases: a primeira constituída por três semanas de jogos, onde as 16 seleções entram em quadra por quatro vezes a cada semana, e a segunda etapa, onde os oito melhores jogam as quartas de final, semifinal e a final.

BRASIL X CHINA VÔLEI FEMININO

Quinta-feira, 13/07 às 12h30 (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Saiba qual é a premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023.

Quem será o adversário do Brasil na semifinal?

Se vencer a China nas quartas de final, a Seleção Brasileira de vôlei feminino vai jogar contra a Polônia ou a Alemanha na semifinal da Liga das Nações.

Seguindo o cruzamento olímpico, o chaveamento foi definido na competição. De um lado estão Brasil, China, Polônia e Alemanha enquanto do outro protagonizam Turquia, Itália, Estados Unidos e o Japão.

O Brasil já sabe quem vai pegar na semifinal e também quem são os possíveis adversários da decisão no torneio feminino. A equipe brasileira busca a primeira medalha de ouro esse ano.

Como assistir Brasil x China?

O torcedor pode assistir a partida entre Brasil e China de vôlei feminino no canal Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Nenhum canal aberto vai exibir o jogo nesta quinta-feira. Só é possível acompanhar o embate das quartas de final na TV paga se tiver a emissora na programação.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão do canal na plataforma de streaming ao vivo.

