Confira se a emissora vai transmitir jogo de futebol nesta terça-feira entre os estados do Brasil ao vivo

Qual jogo vai passar no SBT hoje: futebol na terça-feira – 25/10/2022

Dia de futebol no SBT. Nesta terça, 25 de outubro, a emissora transmite uma partida para todo o Brasil às 16h (Horário de Brasília), após o programa 'Fofocalizando'. Saiba qual jogo vai passar no SBT hoje ao vivo.

Qual jogo vai passar no SBT hoje

Hoje tem jogo no SBT! A bola vai rolar às quatro da tarde (Horário de Brasília) entre PSG x Maccabi Haifa com transmissão para todo o Brasil no canal.

Luiz Alano vai comandar a transmissão da partida ao lado de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Direto do Parc des Princes, o repórter João Venturi traz os bastidores do jogo e todas as informações em tempo real.

Também dá para assistir online de graça. É só acessar o site www.sbt.com.br e clicar na opção "ao vivo", localizada na parte de cima do menu. Você pode sintonizar pelo celular, tablet ou até mesmo no computador.

O PSG está em primeiro lugar no grupo H com 8 pontos, empatado com o Benfica. Se vencer garante a classificação para as oitavas de final da Champions. Messi, Neymar e Mbappé estarão em campo.

Agora que você já sabe qual jogo vai passar no SBT hoje, confira alguma das informações.

PSG x Maccabi Haifa

Terça-feira, 25 de outubro às 16h (Horário de Brasília) no Parc des Princes com arbitragem de Felix Zwayer

Quais são os jogos da Champions na rodada?

Além do jogo entre PSG e Maccabi Haifa, outros quinze embates serão disputados nesta terça e quarta-feira pela quinta rodada da Liga dos Campeões.

As equipes de Bayern de Munique, Club Brugge, Manchester City, Napoli e Real Madrid já estão classificadas para as oitavas de final. Se vencerem os confrontos da quinta rodada os participantes PSG, Benfica, Chelsea, Dortmund, Inter, Leipzig, Liverpool, Marseille, Porto, Salzburg, Sporting e Tottenham também podem confirmar a vaga.

Fique ligado e confira todos os jogos da quinta rodada.

Terça-feira (25/10)

13h45 – RB Salzburg x Chelsea (TNT e HBO Max)

13h45 – Sevilla x Copenhague (Space e HBO Max)

16h – PSG x Maccabi Haifa (SBT, TNT e HBO Max)

16h – Borussia Dortmund x Manchester City (HBO Max)

16h – Dínamo de Zagreb x Milan (HBO Max)

16h – Benfica x Juventus (HBO Max)

16h – Celtic x Shakhtar Donetsk (HBO Max)

16h – RB Leipzig x Real Madrid (Space e HBO Max)

Quarta-feira (26/10)

13h45 – Inter de Milão x Viktoria Plzen (TNT e HBO Max)

13h45 – Club Brugge x Porto (Space e HBO Max)

16h – Eintracht Frankfurt x Olympique (HBO Max)

16h – Barcelona x Bayern de Munique (TNT e HBO Max)

16h – Ajax x Liverpool (HBO Max)

16h – Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen (HBO Max)

16h – Tottenham x Sporting (Space e HBO Max)

16h – Napoli x Rangers (HBO Max)

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje não vai passar no SBT. Nesta terça-feira o elenco carioca enfrenta o Santos na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O SBT não tem os direitos de transmissão do Brasileirão em nenhuma divisão e por isso não pode transmitir os jogos durante a semana ou até mesmo aos sábados e domingos.

Para assistir ao embate, o torcedor deve sintonizar o Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

A trigésima quarta rodada é válida pelo segundo turno do Brasileirão. Faltam apenas cinco rodadas para o fim da temporada.

