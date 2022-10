Jogo do PSG hoje x Maccabi Haifa: onde assistir o Paris Saint-Germain

Precisando dos três pontos para se manter na liderança do grupo H e conquistar a classificação, o Paris Saint-Germain vai jogar na tarde desta terça-feira (25/10) contra o Maccabi Haifa. Pela quinta rodada da Champions, o jogo do PSG hoje vai acontecer no Parc des Princes, na capital parisiense.

A partida entre PSG e Maccabi Haifa vai passar na TV aberta e também na televisão paga.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje tem transmissão do SBT, TNT e HBO Max às 16h (Horário de Brasília) nesta terça-feira na penúltima rodada para todo o Brasil ao vivo pela TV aberta e fechada, além do streaming.

O canal do SBT na TV aberta vai passar o jogo do Paris em todo o Brasil. De graça, a narração vai ser de Téo José com comentários de Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Outra oportunidade é assistir na TNT, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir no HBO Max se você não é assinante da TV paga.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

TV: SBT e TNT

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Arbitragem: Felix Zwayer

+História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

PSG x Maccabi Haifa: como vem as equipes hoje?

Líder do Campeonato Francês, o Paris vem de vitória diante do Ajaccio na última rodada pelo fim de semana. Já na Champions, o elenco de Messi, Neymar e Mbappé empatou com o Benfica na quarta rodada. Líder do grupo H com 8 pontos, precisa vencer o jogo desta terça-feira para se manter na primeira posição e alcançar a próxima fase da competição. O time parisiense tem duas vitórias e dois empates.

Para o confronto desta terça, o técnico Christophe Galtier não poderá contar com Verratti, suspenso, além de Danilo.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Bernat, Marquinhos, Mukiele, Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches; Neymar, Messi e Mbappé.

O Maccabi, por outro lado, segue na última posição do grupo com apenas 3 pontos, contabilizados em uma vitória e três derroas, ou seja, tem chances nulas de se classificar até a próxima fase da Liga dos Campeões. O time israelense ainda pode conquistar a vaga na Liga Europa enquanto briga com a Juventus.

Os visitantes não podem tem novos desfalques.

Provável escalação do Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Atzli; Chery, Pierrot e David.

+9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League