Confira se a emissora vai transmitir jogo de futebol nesta terça-feira, entre os estados do Brasil ao vivo

Tem jogo no SBT hoje? Programação futebol na emissora (18/10)

Dia de futebol no cenário nacional e internacional. O torcedor quer saber se tem jogo no SBT hoje para assistir ao vivo no canal da TV nesta terça-feira, 18 de outubro. Confira a seguir não apenas a programação, como todos os detalhes da transmissão na TV aberta.

Tem jogo no SBT hoje?

Como não tem rodada da Liga dos Campeões ou Libertadores durante a semana, então não tem jogo no SBT hoje, terça-feira 18 de outubro de 2022.

A programação da emissora de Silvio Santos transmite no período da tarde novelas como ‘Cuidado Com O Anjo’ e ‘Vencer o Desamor’. Pela noite, tem mais novelas e o ‘Programa do Ratinho’.

A programação de futebol no SBT será retomara apenas na semana que vem, com o retorno da fase de grupos na Champions League com PSG, Barcelona, Inter de Milão e Juventus. A emissora detém os direitos da competição e, por isso, pode transmitir uma partida por rodada.

Nesta terça-feira, jogos do Brasileirão Série B, Campeonato Inglês e Espanhol serão realizados.

Qual é o próximo jogo de futebol no SBT

O SBT só volta a transmitir jogos de futebol na próxima terça-feira, 25 de outubro, pela quinta rodada da UEFA Champions League na fase de grupos.

O jogo entre PSG e Maccabi Haifa será exibido no SBT para todo o Brasil ao vivo e de graça, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Mauro Cezar, Mauro Beting e Nadine Basttos. A bola rola às 16h (horário de Brasília), direto do Parc des Princes, em Paris.

O canal exibirá o pré-jogo com reportagens especiais sobre o Paris, além de informações exclusivas direto do time SBT. A emissora detém os direitos de transmissão do torneio internacional com a possibilidade de transmitir um jogo por rodada, por isso optou sempre às terças.

Confira os detalhes do próximo jogo de futebol que vai passar no SBT.

PSG x Maccabi Haifa

Terça-feira, 25 de outubro de 2022 às 16h (horário de Brasília) no Parc des Princes, em Paris.

