Jogos da Champions hoje: quem joga nesta terça-feira (25/10/2022)

A penúltima rodada da Champions League na fase de grupos tem início nesta terça-feira, 25 de outubro, com oito partidas entre as trinta e duas equipes. A busca pela classificação até as oitavas de final é o principal interesse de cada um deles. Mas quais são os jogos da Champions hoje?

Programação dos jogos da Champions hoje

Após uma semana de folga, a Champions League está de volta nesta terça-feira, 25 de outubro, com a quinta rodada na fase de grupos.

As equipes de Bayern de Munique, Club Brugge, Manchester City, Napoli e Real Madrid já estão classificadas para as oitavas de final, mas ainda restam muitas vagas a serem definidas inclusive nesta terça-feira entre os grupos.

O Paris Saint-Germain, por exemplo, pode confirmar a classificação nas oitavas se vencer o jogo desta terça-feira, pela quinta rodada.

Por isso confira todos os jogos da Champions hoje e onde assistir.

13h45 - RB Salzburg x Chelsea (TNT e HBO Max)

13h45 - Sevilla x Copenhague (Space e HBO Max)

16h - PSG x Maccabi Haifa (SBT, TNT e HBO Max)

16h - Borussia Dortmund x Manchester City

16h - Dínamo x Milan (HBO Max)

16h - Benfica x Juventus (HBO Max)

16h - Celtic x Shakhtar (HBO Max)

16h - RB Leipzig x Real Madrid (Space e HBO Max)

Quem já está classificado para as oitavas de final?

Já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Bayern de Munique, Club Brugge, Manchester City, Napoli e Real Madrid.

Porém, os elencos de PSG, Benfica, Chelsea, Dortmund, Inter, Leipzig, Liverpool, Marseille, Porto, Salzburg, Sporting CP, Tottenham podem conquistar a classificação na quinta rodada se vencerem os seus confrontos e a depender de combinação de resultados.

O sorteio da Champions é o que define as partidas as oitavas de final. Ele está marcado para 7 de novembro, segunda-feira, com horário a ser confirmado diretamente de Nyon, na Suíça.

A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como elencos que disputaram no mesmo grupo pela primeira fase. Os times que terminaram em primeiro lugar garantem o mando de campo na partida de volta nas oitavas.

Classificação da Champions League 2022

Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos da Liga dos Campeões. Elas são divididas em oito grupos de quatro cada, onde apenas os dois primeiros de cada grupos avançam até as oitavas de final.

O terceiro lugar de cada grupo avança até os playoffs da Liga Europa. Até aqui, com quatro rodadas realizadas, confira como está a classificação da Champions League 2022.

GRUPO A

1 Napoli - 12 pontos

2 Liverpool - 9 pontos

3 Ajax - 3 pontos

4 Rangers - 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge - 10 pontos

2 Porto - 6 pontos

3 Atlético de Madrid - 4 pontos

4 Bayer Leverkusen - 3 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique - 12 pontos

2 Inter de Milão - 7 pontos

3 Barcelona - 4 pontos

4 Plzen - 0 pontos

GRUPO D

1 Tottenham - 7 pontos

2 Olympique - 6 pontos

3 Sporting - 6 pontos

4 Eintracht - 4 pontos

GRUPO E

1 Chelsea - 7 pontos

2 RB Salzburg - 6 pontos

3 Milan - 4 pontos

4 Dínamo - 4 pontos

GRUPO F

1 Real Madrid - 10 pontos

2 RB Leipzig - 6 pontos

3 Shakhtar - 5 pontos

4 Celtic - 1 ponto

GRUPO G

1 Manchester City - 10 pontos

2 Borussia Dortmund - 7 pontos

3 Sevilla - 2 pontos

4 Copenhague - 2 pontos

GRUPO H

1 PSG - 8 pontos

2 Benfica - 8 pontos

3 Juventus - 3 pontos

4 Maccabi Haifa - 3 pontos

