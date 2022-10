Estrela de 'Aquaman', Jason Momoa apoia Lula e fãs comemoram

Conhecido por seus papéis em "Aquaman" e "Game of Thrones", o ator norte-americano Jason Momoa apoia Lula (PT) em suas redes sociais. O artista fez uma publicação, na segunda-feira (24), em apoio ao candidato petista. Os brasileiros ficaram surpresos com a publicação e repercutiram nas redes sociais.

Luiz Inácio Lula (PT) disputa o segundo turno presidencial contra Jair Bolsonaro (PL) nas eleições brasileiras, no dia 30 de outubro.

Veja publicação de Jason Momoa

Na segunda-feira (24), o ator Jason Mamoa publicou um story em seu Instagram com um print da Reuters, em que dizia que Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial contra Jair Bolsonaro na votação de domingo. "Brazil's Lula windens lead slightly over Bolsonaro for sunday vote poll", dizia a publicação original. Em apoio a petista, a estrela de Aquaman adicionou o nome do candidato e vários emojis de coração.

Jason Momoa já é um rosto conhecido nas telas por seus trabalhos em obras famosas como "Game of Thrones", "Aquaman" e "Duna". O ator ainda vai estrear em outros longas entre 2022 e 2023. "Velozes e Furiosos 10", "Aquaman e o Reino Perdido" e "Terra dos Sonhos" estão entre as estreias do artista.

O herói da DC engrossou o time de famosos que apoiam Lula (PT) em 2022. No começo de outubro, Mark Ruffalo, intérprete do Hulk, também declarou seu desejo de que o petista seja eleito no Brasil. O ator ainda convocou os brasileiros para votar no candidato no segundo turno.

O vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio também compartilhou publicações em apoio a Lula (PT), na véspera do primeiro turno, DiCaprio republicou posts de Marina Silva, que faz parte da frente do petista em 2022.

Repercussão na internet

Após a publicação de Momoa, usuários das redes sociais repercutiram a notícia, vários elogiaram o apoio e outros fizeram memes. Confira algumas postagens do Twitter:

