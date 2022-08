Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação na terça (23/08)

Tem futebol na programação desta terça-feira, 23 de agosto. Por isso, o torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje? A emissora transmite uma partida da Champions League ao vivo a partir das 16h (horário de Brasília), após o programa Fofocalizando. Confira a seguir todas as informações do jogo.

Qual jogo vai passar no SBT hoje

O SBT vai passar um jogo de futebol nesta terça-feira, 23 de agosto de 2022. O duelo é válido pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League na temporada, a última etapa da fase preliminar.

Valendo a vaga para a fase de grupos da Champions, Benfica e Dínamo de Kiev disputam nesta terça a classificação para a maior competição de clubes do continente europeu. No primeiro jogo, o time português levou a melhor ao ganhar por 2 x 0, com gols de Gonçalo e Gilberto Moraes. Por isso, tem a vantagem e só precisa de um empate para se classificar.

Luiz Alano vai narrar a partida no SBT, enquanto Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting e Nadine Basttos comentam a transmissão do jogo da Champions hoje. O jogo estará disponível tanto no canal principal como para afiliadas em todos os estados do Brasil, assim como de maneira online totalmente gratuita.

Benfica x Dínamo de Kiev

Data: Terça-feira, 23/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir o jogo do SBT hoje online

Além de acompanhar o jogo do playoffs da Champions pelo canal da TV, o torcedor também tem a opção de curtir o futebol de graça pelo celular.

Isso porque o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal principal de graça. Para assistir, o torcedor deve acessar através do navegador do celular ou computador o site, clicar em “AO VIVO” escrito em vermelho e branco na parte de cima.

Ao clicar, um player vai aparecer na tela e, aí, é só dar play e assistir ao vivo e de graça.

O aplicativo SBT Vídeos é outra opção para o torcedor que quer acompanhar de graça e pelo celular ou tablet o jogo da Champions hoje.

Programação do SBT

Agora que você já sabe qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira em 23 de agosto, está na hora de conferir toda a programação do canal. No entanto, é importante ficar atento porque a rede pode sofrer alteração de acordo com cada estado, além da diferença entre horário.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Fofocalizando

16:00 Champions League

18:00 Cuidado Com O Anjo

18:45 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

02:45 Que Não Viu Vai Ver

Leia também: Quando começa a Champions 22/23: calendário completo