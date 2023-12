Qual novela será a substituta de Fuzuê em 2024?

A atual novela das 7 ainda tem bastante caminho pela frente nas telinhas, mas mesmo assim a substituta de Fuzuê já está definida e a escolhida da vez foi "Família é Tudo", do autor Daniel Ortiz. O folhetim ficou bastante tempo com o título temporário "A Vovó Sumiu", mas no final de novembro ganhou um novo nome.

Família é Tudo tem previsão de estrear na TV Globo no dia 4 de março, de acordo informações que emissora divulgou o no evento Upfront em outubro. A leitura dos roteiros entre o elenco já começou, segundo revelou a atriz Lucy Ramos no Instagram na última semana de novembro, e com isso as gravações não devem demorar para ganhar sinal verde da emissora.

Ainda não há informações de que Fuzuê possa terminar mais cedo por conta da baixa audiência, porém, o folhetim tem dado dor de cabeça para a emissora. Para se ter ideia, na semana final de novembro, a trama de Gustavo Reiz contou com capítulos que somaram entre os 18 e 20 pontos, segundo dados do Kantar Ibope, o que não é nada satisfatório para a emissora, que recentemente teve o sucesso Vai na Fé na faixa de horário.

Fuzuê derrubou os números conquistados por Vai na Fé, que na reta final chegou a ter capítulos com 27 pontos e terminou com média de 26,7. Por isso, a emissora resolveu chamar reforços e colocou o autor Ricardo Linhares como supervisor de texto para dar agilidade na trama e tentar resgatar o público, segundo adiantou a coluna de Anna Luiza Santiago do O Globo em outubro.

É normal que a audiência de algumas novelas caiam no final do ano, devido ao período de festas e férias em que muita gente escolhe para viajar e ficar longe da televisão, mas se os resultados da novela pioraram no começo do ano que vem, é possível que a emissora queira encurtar o tempo do folhetim no ar, o que adiantaria a estreia de Família é Tudo.

Sobre o que é a substituta de Fuzuê

De acordo com a sinopse oficial da Globo, a história de Família é Tudo terá seu pontapé no desaparecimento de Frida Mancini, a matriarca de uma família e que é dona da gravadora Mancini Music. Tudo irá acontecer após ela marcar um cruzeiro para comemorar o seu aniversário e o da irmã gêmea Catarina, para tentar reunir os cinco netos, que estão há anos sem se ver.

No entanto, para a tristeza da empresária, nenhum dos netos aparecerá para embarcar no cruzeiro e ela acabará seguindo viagem sozinha com a irmã e também o sobrinho Hans, mas logo depois desaparecerá. Com o sumiço de Frida, os netos acabarão fazendo o que ela tanto queria e se reunirão para tentar desvendar o paradeiro da matriarca.

O desaparecimento não terá solução, assim Frida será dada como morta e seu testamento então será aberto. No texto, os netos serão surpreendidos com a seguinte exigência: eles precisarão morar juntos e desenvolver um papel importante na empresa da família. Caso eles se saiam bem na missão, ao final de um ano poderão colocar as mãos na herança da ricaça, senão vão se despedir do dinheiro, que será entregue ao sobrinho dela, Hans.

Como a estreia de Família é Tudo ainda está longe, a TV Globo ainda não divulgou as chamadas completas de elenco, mas alguns dos nomes da trama caíram na web nos últimos meses, como as das gêmeas Frida e Catarina, que serão papéis da veterana Arlete Salles, 85, confirmados em apuração da coluna de Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Como Frida vai desaparecer logo nos primeiros capítulos da substituta de Fuzuê, ela não será uma presença constante da trama, mas Catarina promete ser uma pedra no sapato dos cinco netos da irmã por conta do interesse na herança da Mancini Music.

