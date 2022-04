Qual novela vai substituir Amor com Amor se Paga no Viva

Folhetim fica no ar até o meio do mês de maio.

Os dias da novela Amor com Amor se Paga estão contados no canal Viva, a reprise está em reta final e o folhetim de Ivani Ribeiro estrelado por Ary Fontoura já tem substituta confirmada. Qual novela vai substituir Amor com Amor se Paga? Produção de 1983 estreia em maio.

Qual novela vai substituir Amor com Amor se Paga no canal Viva?

Pão-Pão, Beijo-Beijo é a novela que vai substituir Amor com Amor se Paga no canal Viva a partir de maio de 2022. Escrita por Walther Negrão, o folhetim estreia no dia 16 de maio, segundo divulgação da própria emissora nas redes sociais, e ocupará a faixa das 14h15, de segunda a sábado, com reprises diárias a partir da meia-noite e meia. Aos domingos, os capítulos exibidos durante a semana são reprisados em sequência a partir das 23h30.

Originalmente, Pão-Pão, Beijo-Beijo foi ao ar de março a outubro de 1983 na TV Globo e teve 165 capítulos no total. A trama foi estrelada por Claudio Marzo, Arnaud Rodrigues e Elizabeth Savala. Os três protagonizam um acidente de trânsito que é o pontapé inicial da história da novela.

Marzo interpreta um motorista de ônibus chamado Ciro, Rodrigues é Soró, um imigrante nordestino que trabalha como carroceiro, e Savala, interpreta Bruna, uma mulher rica que é a causa do acidente. Depois da confusão, Ciro e Soró são demitidos e Bruna tenta reparar a situação. A ricaça é de uma família dona de uma rede de cantinas italianas e passa a empregar os homens a quem prejudicou.

Quanto custa o canal Viva?

Você pode assinar o canal Viva de duas maneiras se quiser assistir a novela que vai substituir Amor com Amor se Paga no Viva: pela Globoplay ou uma empresa que presta serviço de TV por assinatura. A primeira opção custa R$ 49,90 ao mês ou 12x R$ 42,90 com o pacote anual. Com o plano “Globoplay + canais ao vivo” você terá acesso a exibição ao vivo da reprise no Viva pela plataforma e também poderá conferir a novela a qualquer momento no catálogo da Globoplay.

Para quem não quer assistir no streaming, é possível adquirir o canal Viva em pacotes de TV por assinatura. O valor e condições podem variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região. É necessário entrar em contato com um consultor para ter maiores informações sobre valores e benefícios.

Próximas estreias do canal Viva

Além da novela que vai substituir Amor com Amor se Paga, o canal Viva já está com algumas reprises engatilhadas para sua programação: Caminho das Índias e Coração de Estudante, além da possível reexibição de Força de um Desejo.

Caminho das Índias foi confirmada pela emissora e vai substituir Páginas da Vida a partir do dia dia 18 de julho de 2022, na faixa das 13h30 e 23h00. Já Coração de Estudante deve chegar nas telinhas a partir de outubro, segundo o Notícias da TV. A novela é prevista para substituir O Beijo do Vampiro na faixa das 12h40 e 1h15.

Ainda não há confirmação, mas segundo a coluna de Patrícia Kogut no O Globo, a novela Força de Um Desejo é forte candidata como substituta de Alma Gêmea, atual exibição da faixa das 15h00 e 23h45.

