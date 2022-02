Qual novela vai substituir Um Lugar ao Sol? Trama acaba em março

A atual novela das nove está próxima de acabar. A história protagonizada por Cauã Reymond termina em março e terá como sucessora o remake de uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira, mas qual novela vai substituir Um Lugar ao Sol?

Qual novela vai substituir Um Lugar ao Sol?

Pantanal é a novela que vai substituir Um Lugar ao Sol a partir de 28 de março. A primeira versão do folhetim é de autoria de Benedito Ruy Barbosa e foi exibida em 1990 pela TV Manchete. Na época, a história de Juma Marruá, interpretada originalmente por Cristiana Oliveira, rendeu picos de audiência, ultrapassou a rede Globo na faixa do horário nobre e deu trabalho para a emissora da família Marinho.

De olho no sucesso da novela, a Globo adquiriu os direitos da novela Pantanal e enfim produziu o remake da trama. A adaptação está sendo feita por Bruno Luperi, neto do autor da versão original.

Final de Um Lugar ao Sol

Revelado em primeira mão pelo jornalista Fefito, do UOL, o final de Um Lugar ao Sol já tem seu desfecho definido. Christian/Renato, vilão interpretado por Cauã Reymond, finalmente será desmascarado e ficará na pior sem: sem dinheiro e sem o amor de Lara, que a essa altura já estará nos braços de Ravi. O rapaz será preso e depois de pagar pelos crimes que cometeu, então será solto e recomeçará a vida.

Rebeca não terminará com Túlio, nem com Felipe. A ex-modelo engatará um romance com o personagem de Edu Moscovis, pai de Cecília. Já Bárbara mostrará que realmente tem dedo podre para homem. Após se divorciar de Renato, a moça cairá nos braços de outro “boy lixo” e viverá um nova relação tóxica.

Fim trágico para Elenice, que morrerá de covid-19 em um clínica, onde estará internada para tratar Alzheimer.

Como será o remake de Pantanal em 2022

Quem interpreta Juma na nova versão é a atriz Alanis Guillen. Jove, par romântico da protagonista, é interpretado por Jesuíta Barbosa. Maria Marruá é vivida por Juliana Paes, enquanto Marcos Palmeira é José Leôncio.

Filó fica a cargo de Dira Paes; Murilo Benício é o vilão Tenório e Osmar Prado é o Velho do Rio. Irandhir Santos, Karine Teles, Caco Ciocler, Camila Morgado, José Loreto, Paula Barbosa e Julia Dalavia são alguns dos outros nomes que estão no elenco da novela.

A história da novela Pantanal é dividida em duas fases e começa quando José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) e Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) se apaixonam e se mudam para o Pantanal, onde tem um filho, Jove (Jesuíta Barbosa).

Madeleine não se adapta ao local e resolve fugir de lá, levando o bebê. A criança cresce acreditando que Zé Leôncio está morto – ele só descobre a verdade quando já está adulto, na segunda fase da trama. Jove então decide ir atrás de seu pai.

O outro núcleo principal é o de Maria Marruá (Juliana Paes). A personagem é uma mulher que vira onça e reza a lenda que sua filha Juma herdou o mesmo dom.

Ao longo da novela, Juma e Jove se apaixonam. Mesmo assim, o rapaz sofre ataques dos peões do Pantanal, que o humilham pelo seu jeito delicado de ser.

Alanis Guillen é Juma no remake de Pantanal

