Novela Pantanal da Globo tem 1º trailer; assista o vídeo

A TV Globo aproveitou o intervalo entre o final da novela Um Lugar ao Sol e o começo do Big Brother Brasil desta terça-feira (22) para divulgar as primeiras imagens do aguardado remake de Pantanal. A chamada ganhou a atenção do público e recebeu muitos elogios nas redes sociais. A versão da novela Pantanal da Globo está prevista para estrear no mês de março e promete grandes momentos.

Elenco do remake da novela Pantanal: quem é quem na trama

Globo divulga primeira chamada da novela Pantanal

O primeiro vídeo da novela Pantanal da Globo mostrou a trama do folhetim e rostos de alguns atores do elenco. O início das cenas mostram as belas paisagens do pantanal e apresenta momentos de Renato Góes e Bruna Linzmeyer como José Leôncio e Madeleine na primeira fase da novela. A dupla viverá um romance que resultará em um filho, Jove (Jesuíta Barbosa), que no futuro será par romântico de Juma (Alanis Guillen).

Em seguida no vídeo divulgado pela TV Globo sobre a novela Pantanal, também são apresentados trechos da segunda fase da novela, em que José Leôncio será interpretado por Marcos Palmeira.

Para quem ama a versão original da novela Pantanal e já está ansioso para conferir o remake da Globo, também é mostrado no trailer trechos de Maria Marruá (Juliana Paes), sua filha Juma, Almir Sater, que interpretará um chalaneiro no remake, Dira Paes que será será Filó e o misterioso Velho do Rio, que será vivido por Osmar Prado.

Assista o trailer da novela Pantanal da Globo:

Reação do público

Após a chamada da novela Pantanal na Globo, o assunto virou um dos mais comentados no Twitter e foi parar no Trends Topics, ranking da rede social que mostra o que está bombando no momento. As imagens impressionaram alguns e ganharam elogios: “cara, eu não arrepiei… Eu tremi, sério”.

Teve fã que já afirmou que a produção será um sucesso do canal: “a chamada de Pantanal expôs uma fotografia espetacular, um elenco muito bem escalado e imagens que de fato arrepiam, não só em quem viu a versão original em 1990. Tem tudo para ser uma produção grandiosa e repleta de qualidades. E Alanis Guillen de Juma foi a melhor escolha”. E muita gente concordou com a expectativa: “meu brother, que chamada espetacular essa de Pantanal. Vai ser incrível demais”.

Quando estreia a novela Pantanal na Globo?

O primeiro capítulo da novela Pantanal da TV Globo está previsto para ir ao ar no dia 28 de março de 2022, uma segunda-feira. O plano inicial da emissora era lançar o folhetim antes, no meio do mês, porém, a produção sofreu com atrasos e muitos casos de covid-19 nos bastidores, o que obrigou o canal a mexer na agenda de sua programação.

O final da atual novela das 21h, Um Lugar ao Sol, está previsto para acontecer no dia 25 de março, uma sexta-feira, com reprise do último capítulo no dia seguinte, sábado (26).

Como assistir

Para assistir ao vivo e de graça a novela Pantanal da Globo, você só precisará acompanhar o folhetim durante a exibição na televisão. É possível assistir acompanhando por um aparelho de TV com acesso aos canais abertos brasileiros, ou optar pela aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite gratuitamente que qualquer um assista a programação em tempo real da emissora.

Para quem perder a exibição na TV e optar por assistir a qualquer hora, será necessário desembolsar um valor entre R$ 19,90 e R$ 89,90 para contratar um dos planos da Globoplay. Após a transmissão diária da novela nas telinhas, os capítulos serão adicionados ao catálogo do streaming.

Quem escreveu Pantanal?

A novela Pantanal da TV Globo é escrita por Bruno Luperi, neto do autor da versão original do folhetim, Benedito Ruy Barbosa. O autor já trabalhou ao lado do avô no time de colaboradores da novela Velho Chico, lançada em 2016, o último trabalho de Ruy Barbosa nas telinhas.

A versão original do folhetim foi ao ar de março a dezembro de 1990 na TV Manchete e contou com mais de 200 capítulos. Ainda não foi revelado quantos capítulos a novela Pantanal da Globo terá no total, sabe-se até então que o folhetim ficará no ar até o segundo semestre de 2022.

