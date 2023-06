Bernardo (Kayky Brito) em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Qual o final de Bernardo em Chocolate com Pimenta?

Qual o final de Bernardo em Chocolate com Pimenta?

O final de Bernardo em Chocolate com Pimenta será feliz ao lado de sua amada Cássia (Luiza Curvo). Depois de sofrer com a resistência por parte de Terêncio (Ernani Moraes), que não queria que os dois namorassem, o ex-delegado finalmente permite que os dois fiquem juntos. Relembre o desfecho.

O que acontece com Bernardo em Chocolate com Pimenta?

Bernardo tem um papel muito importante no final da novela. É ele, através de Cássia, quem descobre que Olga (Priscila Fantin) foi a responsável pelas trocas do quadro de Aninha (Mariana Ximenes), causando mais uma separação entre ela e Danilo (Murilo Benício).

O rapaz conta tudo para Guilherme (Rodrigo Faro) e, com a ajuda do advogado, consegue convencer Peixoto (Ângelo Paes Leme) e Crispim (Jorge Fernando) a dizerem a verdade.

Resolvida a questão de seus amigos, Bernardo também tem seu próprio final feliz. Isso porque a família de Cássia fica sem dinheiro na reta final da trama, e Terêncio vê no rapaz a oportunidade de obter vantagens na fábrica de chocolates.

Depois de tanto impedir o namoro dos jovens, Terêncio permite que eles se relacionem. Apesar das intenções ocultas do ex-delegado, Cássia e Bernardo ficam felizes por finalmente conseguirem autorização para namorar.

Nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, o casal aparece juntos em uma cachoeira e fazem planos para o futuro. "Cássia, nós vamos nos casar. Eu já estou trabalhando, você também. Logo logo vamos poder ter muitos filhos", diz o rapaz. A moça diz que o ama, e Bernardo retribui. Os dois se beijam apaixonados.

Já Jezebel (Elizabeth Savala), mãe adotiva de Bernardo, começa a trabalhar como confeiteira na fábrica de chocolates. O rapaz também termina a novela perdoando Cândida (Yeda Dantas), sua mãe biológica.

A reprise de Chocolate com Pimenta termina em 30 de junho, sexta-feira. A trama será substituída por "Mulheres de Areia" (1993) a partir do próximo dia 26. As novelas vão dividir o horário na próxima semana.

Veja: Conde Klaus fica com quem no final Chocolate com Pimenta?

Por onde andam Kayky Brito e Luiza Curvo?

Ambos Kayky Brito e Luiza Curvo há tempos não aparecem nas novelas da Globo. O ator está com 34 anos de idade, enquanto a intérprete de Cássia tem 38.

O último trabalho de Brito em novelas foi em 2021, quando interpretou Omar na novela "Gênesis" da Record. Anteriormente, ele esteve em "Verão 90" (2019) da Globo. Em 2012, o ator foi morar em Malibu, nos Estados Unidos, para estudar cinema, retornando ao Brasil dois anos depois para trabalhar em mais alguns folhetins.

O ator é casado com a jornalista Tamara Dalcanale com quem tem um filho, Kael, de dois anos. O famoso também cuida dos enteados, Felipe e Carolina.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, em dezembro de 2022, o ator falou sobre a nova fase de sua vida voltada à família. “É uma nova fase, uma nova vida que eu estou adorando. Estou curioso porque está sendo um misto de alegria, preocupação, saudade quando fico uma semana sem ver ele... é um Kayky sonhador, um pai com muita responsa”, disse.

Luiza Curvo também não trabalha mais na frente das câmeras, mas segue carreira artística. A intérprete de Cássia em Chocolate com Pimenta é artista plástica e usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho.

A atriz é formada em em Cinema e Cenografia, Figurino e Direção Teatral e também fez o curso de Construção Dramática. Curvo é cenógrafa, atuando na criação, projeto e coordenação de cenários de peças de teatro.

O último trabalho da atriz na televisão foi em 2014, quando esteve no seriado "Conselho Tutelar", disponível no Globoplay.

Veja: Qual o final do prefeito Vivaldo em Chocolate com Pimenta?