Próxima novela depois de Chocolate com Pimenta vai dividir horário

A próxima novela depois de Chocolate com Pimenta será Mulheres de Areia e em breve o público poderá conferir o clássico de Ivani Ribeiro na faixa Edição Especial, às 14h45. A reprise deve dividir sua primeira semana de exibição com a última da novela de Ana Francisca (Mariana Ximenes) no ar, seguindo os padrões da emissora para as reprises da tarde. Entenda como vai funcionar!

Chocolate com Pimenta e Mulheres de Areia serão exibidas em dobradinha?

Chocolate com Pimenta e sua substituta Mulheres de Areia devem ser exibidas em dobradinha, pois esta foi a dinâmica adotada pela Globo nas reprises do Edição Especial e Vale a Pena Ver de Novo.

Para servir como exemplo, Chocolate com Pimenta estreou no dia 26 de setembro de 2022 e ficou em dobradinha com a antecessora O Cravo e a Rosa até o dia 30 de setembro, dia do último capítulo da história de Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves). Por isso, o mesmo deve se repetir agora em junho.

A previsão de estreia para Mulheres de Areia é para o dia 26 de junho. Assim, se a dobradinha for confirmada pela emissora em breve, ela ficaria no ar junto de Chocolate com Pimenta até o dia 30 de junho e assumiria a faixa sozinha a partir de 3 de julho.

Outra característica que já é possível prever é a ordem das exibições. Geralmente, a emissora transmite primeiro a nova novela em reprise e deixa para vir em seguida o folhetim que está acabando. Assim, Mulheres de Areia é quem deve vir logo após o Jornal Hoje, às 14h45, e Chocolate com Pimenta passará logo depois neste semana de dobradinha. Por conta dessa divisão na faixa de horário, os capítulos de ambas ficam reduzidos.

É importante destacar que este padrão é usado pela TV Globo apenas nas faixas especiais para reprises. Nas transmissões inéditas nas faixas das 18h, 19h e 21h, é totalmente diferente. Cada obra é exibida sozinha em sua faixa e ganha reprise no dia seguinte ao último capítulo. Depois, a sucessora assume o horário a partir da semana seguinte sem precisar de dobradinha.

Em que ano passou Mulheres de Areia na Globo?

Mulheres de Areia foi originalmente exibida 30 anos atrás, entre 1 de fevereiro e 25 de setembro de 1993. A trama de Ivani Ribeiro totalizou 201 capítulos e foi ao ar na faixa das 18h.

Um grande sucesso na emissora, ela foi reprisada duas vezes na TV Globo. Primeiro, foi ao ar no Vale a Pena Ver de Novo entre 25 de novembro 1996 e 25 de abril de 1997 e depois retornou ao ar novamente na faixa de horário de 12 de setembro de 2011 a 09 de março de 2012.

Em 2016, a produção foi para o canal Viva e foi exibida entre 29 de fevereiro e 21 de outubro, substituindo Despedida de Solteiro. Ao contar as reprises – do canal Viva e Globo – e a exibição original em 1993, a nova transmissão de Mulheres de Areia na Edição Especial a partir do final de junho será a quinta vez que a produção estrelada por Gloria Pires aparece nas telinhas.

Já tem Mulheres de Areia na Globoplay?

Todos os capítulos completos de Mulheres de Areia estão disponíveis na Globoplay desde março de 2021. Então se não quiser esperar a reprise na emissora e já optar por começar sua maratona, o conteúdo está liberado para os assinante de qualquer pacote da plataforma streaming, que varia entre planos de R$ 19,90 e R$ 89,90.

A trama da novela segue a história de irmãs gêmeas, a bondosa Ruth e malvada Raquel, vividas por Gloria Pires. Quando Ruth retorna para a fictícia cidade de Pontal D’Areia, Raquel vê a oportunidade perfeita conseguir seduzir o namorado rico de Ruth.

Raquel tem sucesso na missão de conquistar o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes) e tempos depois sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ruth assume o lugar de Raquel, mas a vilã na verdade está viva e retorna para conseguir vingança.

Relembre a abertura:

