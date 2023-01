Como acaba o casamento de Celina e Conde Klaus em Chocolate com Pimenta?

Celina (Samara Felippo) passa por momentos difíceis ao lado do conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), com quem foi obrigada a se casar após seu pai apostar sua mão em casamento e perder. Na reta final da trama, a mocinha contará com a ajuda de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Guilherme (Rodrigo Faro) para se livrar do crápula.

Celina consegue anulação do casamento com Conde Klaus

Desde que se casou com Conde Klaus, a "cabritinha" - como é chamada pelo ricaço - tem arranjado maneiras de fugir de ter que ir para a cama com o marido. Quem a ajuda a bolar planos para escapar do crápula é Ana Francisca, que se compadece coma a situação da amiga na novela Chocolate com Pimenta.

Uma das desculpas dadas por Celina para não transar com o marido é que ela primeiro precisa rezar um terço completo ou o marido perderá todo o seu dinheiro por intervenção divina. Depois, ela dirá ao ricaço que terá que bordar um tecido inteiro antes de consumar o ato, pois fez essa promessa para sua mãe antes dela morrer.

O conde segue aguardando o momento de ir para cama com sua cabritinha, até que descobre por meio de Graça (Nívea Stelmann) que tudo não passa de um plano armado por Celina e Ana Francisca para que ela não se deite com ele. Revoltado, o banqueiro exigirá levar a moça para a cama, que armará uma fuga com a ajuda da protagonista.

Celina passa um tempo escondida, até que Guilherme conseguirá uma maneira de anular o casamento de sua amada judicialmente. A mocinha conseguirá reunir uma série de testemunhas para provar que ainda é virgem, portanto o casamento não foi consumado.

"O caso seria muito simples se o senhor também assinasse o documento pedindo a anulação do casamento", começa a dizer Guilherme. "Nunca que eu vou desistir da cabritinha", insiste o ricaço.

O rapaz então começa a dizer que toda a cidade já sabe que o banqueiro nunca tocou em Celina. Graça iria mentir no tribunal para dizer que sua irmã consumou o casamento com o marido, mas é confrontada por Guilherme e Ana Francisca, que diz que irá depor a favor de sua amiga.

"Se tiver alguma dúvida, chamaremos um médico. E se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum, ficará provado também que não houve casamento de fato", completa a advogada. "Senhor Conde, eu aconselho: se estiver mentindo, desista do processo e concorde com a anulação. Ela será mais rápida e sem falatórios".

Sem escolha, o ricaço dá a anulação do casamento para Celina, que finalmente se vê livre do marido. Assista ao momento:



Como é o final de Chocolate com Pimenta?

Finalmente Celina será feliz no final de Chocolate com Pimenta. Sua irmã Graça morre logo após dar à luz a seu filho com Guilherme, que fica viúvo.

Sem Graça para atrapalhar a vida dos mocinhos, Guilherme e Celina finalmente se entregam à paixão que tanto foram impedidos de viver ao longo da trama. Juntos, eles criam o filho de Graça.

Os dois sobem ao altar no último capítulo, selando a união. O Conde Klaus, que também foi uma pedra no sapato da mocinha, aparece acompanhado de Matilde (Hilda Rebello), que sempre foi apaixonada por ele e sofria com a rejeição.

A reprise de Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília. Por ser uma novela bastante antiga, todos os episódios da exibição original estão disponíveis no Globoplay. Vale lembrar que a edição apresentada neste ano pode sofrer cortes.