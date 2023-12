Qual o final de Fabiana em Paraíso Tropical?

A advogada Fabiana (Maria Fernanda Cândido) sofre muito por amor até ter um final feliz na novela 'Paraíso Tropical'. A amante de Antenor (Tony Ramos) não suporta ser dispensada pelo ricaço e comete uma loucura, mas, por sorte, escapa de um destino trágico.

Final de Fabiana em Paraíso Tropical

O final de Fabiana em Paraíso Tropical é ao lado de David (Victor Fasano), após conhecê-lo através de Lucas (Rodrigo Veronese). A advogada vê o ricaço como uma nova chance de ser feliz no amor, depois de passar quase toda a novela correndo atrás de Antenor.

Para entender por que Fabiana não fica com Antenor no final, e sim com outra pessoa, é preciso voltar alguns capítulos na história. Embora seja uma mulher independente, a advogada fica loucamente apaixonada pelo presidente do Grupo Cavalcanti, com quem começa a ter um caso, mesmo sabendo que o homem é casado com Ana Luísa (Renée de Vielmond).

No entanto, o ricaço não vê a mulher com os mesmos olhos. Enquanto Fabiana fica obcecada pelo milionário, ele a vê apenas como amante e enrola a mulher por vários capítulos, mesmo prometendo que irá se separar da esposa para ficar com ela.

Tudo muda quando Ana Luísa descobre que está sendo traída ao flagrar os dois na cama, o que faz com que Antenor decida terminar o caso com o advogada. É aqui que começa o martírio de Fabiana, que não aceita a separação e começa a fazer loucuras ao ser abandonada.

Fabiana passa alguns capítulos implorando para reatar com Antenor, que se nega. Desesperada, a mulher ingere uma alta quantidade de remédios para dormir e corre risco de morte, mas consegue se recuperar depois de quase ter sofrido uma overdose.

A experiência fará com que Fabiana dê uma virada em sua vida, aceitando que finalmente é hora de seguir em frente. Após conhecer David, a mulher começa a sair em encontros com o rapaz, engatando um namoro e mudando-se para São Paulo para recomeçar a vida.

A última cena de Fabiana em Paraíso Tropical é se despedindo de Antenor. A mulher diz que finalmente encontrou um homem que a valoriza, deixando o poderoso sem graça.

Antenor fica com quem em Paraíso Tropical?

Com Fabiana fora da jogada, Antenor termina a novela ao lado de Lúcia (Glória Pires), outra mulher por quem o ricaço se apaixona ao longo do folhetim. Encantando com a força e determinação da personagem, principalmente em relação a Mateus (Gustavo Leão), o poderoso começa a desejar que sua nova paixão seja a mãe do filho que ele tanto quer ter.

Os dois até engatam um namoro, mas algumas adversidades colocam a relação em xeque. Primeiro, Lúcia não se sente à vontade no mundo de luxo e poder de Antenor, apesar de ser uma mulher culta e refinada. Segundo, a mulher não consegue engravidar, conforme os planos do casal, abalando ambos.

O casal se separa quando Lúcia descobre que o filho que Bebel (Camila Pitanga) espera é de Antenor. Decepcionada com a traição, a personagem de Glória Pires vai embora do Rio de Janeiro e entra em depressão, até descobrir que também está grávida.

Além disso, a verdade aparece, e Lúcia descobre que Bebel não está esperando filho nenhum de Antenor e que tudo se tratava de um plano de Olavo (Wagner Moura). Sendo assim, os dois reatam, e a mulher dá a notícia de que está grávida do amado.

A chegada do bebê vem em boa hora, já que Antenor fica arrasado com a morte de Ivan (Bruno Gagliasso), que também era seu filho. A criança chega como uma forma de trazer felicidade ao empresário.

