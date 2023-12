Fred e Camila ficam juntos em Paraíso Tropical?

Fred e Camila ganham muitos altos e baixos na novela Paraíso Tropical, pois a mocinha fica dividida entre o amor do riquinho vivido por Paulo Vilhena e o doce Mateus. E quem fica com quem nesse triângulo amoroso? A indecisão da jovem chega ao fim nos últimos capítulos.

Como é o final de Fred e Camila em Paraíso Tropical

Fred e Camila terminam a novela juntos, mas não é nada fácil chegar até o final feliz do casal. Na história de Paraíso Tropical, comprometida com Fred, Camila conhece Mateus no começo da trama e fica balançada pelo rapaz. No entanto, ela é sempre pressionada pela mãe, Neli (Beth Goulart), a ficar com o personagem de Vilhena, por ser melhor de vida.

Com isso, Camila acaba levando o relacionamento com Fred e chega a firmar noivado com o rapaz. No entanto, no dia do casório, ela encontra com Mateus, o que a faz questionar se quer mesmo casar com Fred ou não. Para piorar, a jovem descobre pouco antes de subir no altar um segredo terrível do noivo, pois Rita (Larissa Queiroz) fala demais e conta para Heitor (Daniel Dantas), pai da moça, que o mauricinho chantageou Neli para que convencesse Camila a ficar com ele, ou Heitor seria demitido.

A revelação deixa a jovem muito abalada e Heitor também fica revoltado. Por conta disso, Fred resolve confessar para a amada sua atitude e pede perdão. "Não faz sentido você casar comigo, nunca vai funcionar. Se começou com uma mentira, uma ameaça, não tem como funcionar (...) Não sei perder (...) Achei que fazendo isso, só estava dando um empurrãozinho no destino (...) Não quero que você seja infeliz", admite.

Porém, depois das palavras de Fred, e também de sua mãe Neli, que fala para a garota sobre a difícil infância que teve por ser pobre, Camila reconsidera e acaba casando com Fred.

Após o casório, Fred e Camila se aproximam bastante e a jovem começa a ter sentimentos fortes despertados, principalmente depois que o marido busca formas de ajudar seu pai, o que a deixa emocionada. No entanto, o relacionamento deles é atrapalhado por Fernanda (Juliana Didone), irmã adotiva de Fred, que vai morar com eles. A jovem é apaixonada pelo rapaz, que não faz ideia disso, e por isso planeja separar os dois.

Além de causar na vida de Camila no dia a dia, Natália também se aproxima de Mateus, para fazer ciúmes na cunhada. Camila percebe o joguinho da megera e avisa Fred que a irmã gosta dele, mas o rapaz não acredita nela e a situação gera diversas brigas.

O relacionamento acaba ficando insustentável ao decorrer da trama e Camila vai embora de casa. Assim, ela acaba se aproximando novamente de Mateus e dá início a um romance com ele.

Enquanto isso, em casa sozinho com Natália, Fred enfim percebe os planos da irmã adotiva, que se insinua para ele e confessa seus sentimentos. O rapaz percebe que foi bobo durante muito tempo, expulsa a garota de sua casa e vai atrás de Camila para pedir perdão.

O casal não reata, mas consegue fazer as pazes e dá início ao processo do divórcio na reta final da novela Paraíso Tropical. No entanto, Camila começa a perceber que sente falta do esposo e que é apaixonada por ele.

Após a garota faltar na audiência do divórcio, Mateus também percebe que ela ainda ama o marido e por isso termina com a jovem. Com isso, Fred e Camila ganham uma nova chance, pois a mocinha vai atrás do amado para confessar seus sentimentos no último capítulo.

"Gostei muito do Mateus sim, mas depois que a gente casou e eu te conheci melhor, não quero outra pessoa Fred, quero você. Se você ainda me quiser", diz a garota. "Eu sonhei com isso todo dia, com essas palavras", responde o rapaz emocionado. Os dois selam o momento com um grande beijo e ganham seu aguardado final feliz.

Mateus fica sozinho?

Embora fique triste ao terminar com Camila de uma vez por todas, no penúltimo capítulo da novela Paraíso Tropical, Mateus não fica sozinho no final da história. Pouco depois de perder Camila, ele conhece a jornalista Sônia (Mariana Ximenes), que aparece na cidade para se hospedar no Hotel Duvivier e acaba lhe arrancando suspiros.

Após fazer a ficha da bela moça na recepção, Mateus troca alguns flertes com a loira, que também fica caidinha por ele. Mais tarde, a dupla acaba se reencontrando na praia e ganha momentos com clima de romance. Nas cenas finais dos personagens, eles acabam se entregando um ao outro e dão um beijo apaixonado.

