Qual o final de Marcinha em Mulheres Apaixonadas?

O final de Marcinha em Mulheres Apaixonadas não será ao lado de seu amado. A personagem de Pitty Webo passa boa parte da trama apaixonada por Fred (Pedro Furtado), mas o rapaz tem um desfecho trágico na novela de Manoel Carlos.

O que acontece com Marinha em Mulheres Apaixonadas?

Marcinha é filha de César (José Mayer), com quem nutre uma boa relação após a morte da mãe no início da trama, ao contrário de seu irmão, Rodrigo (Leonardo Miggiorin), que vive em pé de guerra com o médico por culpá-lo pela morte da matriarca.

A garota é muito doce com todos e desperta interesse por Fred, com quem estuda na Escola Ribeira Alves (ERA). No entanto, o garoto não dá muita bola para a colega pois apaixona-se pela professora Raquel (Helena Ranaldi), com quem engata um caso.

A história de Marcinha acontece em volta de Fred, tentando conquistar o garoto de alguma forma e sofre com a rejeição. Ao mesmo tempo, ela tenta melhorar a relação entre Rodrigo e César.

A jovem também é amiga de Paulinha (Roberta Gualda) e recebe a garota em sua casa quando ela diz sentir vergonha do pai Oswaldo (Tião D'Ávila). No entanto, Marcinha incentiva a adolescente a repensar suas atitudes e mudar de comportamento.

Marcinha também é a única que aceita o casamento de seu pai com Laura (Carolina Kasting), o que deixa Rodrigo incomodado, já que ele é contra a nova união do médico. Mais adiante, também é ela quem apoia César a ficar com Helena (Christiane Torloni).

A estudante termina a novela sozinha. Isso porque Fred morre em um acidente de carro após cair em uma emboscada armada por Marcos (Dan Stulbach) ao tentar fazer com que o vilão pare o veículo. No entanto, o automóvel capota em uma ribanceira e explode.

Qual o final de César e Rodrigo em Mulheres Apaixonadas?

César é o pai de Marcinha, um dos protagonistas da trama. Apesar da boa relação com a filha, o médico tem uma convivência bastante conturbada com Rodrigo. O rapaz não aceita quando o médico assume o relacionamento com Laura e muito menos quando ele reencontra Helena e decide voltar a namorar a mulher depois de tanto tempo.

Depois de tanta discussão, e com Marcinha no meio da relação turbulenta entre pai e filho, a família fica em paz na reta final da trama. César e Rodrigo enfim fazem as pazes, e o jovem aceita o casamento do médico com Helena.

Além disso, Rodrigo se torna sócio de Cláudio (Erik Marmo) e Diogo (Rodrigo Santoro) na loja motocicletas e realiza o sonho de trabalhar com motos, sua paixão.

O rapaz também não fica sozinho. Rodrigo engata um namoro com Paulinha depois de fazer as pazes com a amiga e os dois ficam juntos no final.

Já César pede Helena em casamento. Os dois comemoram a união em uma celebração para família e amigos e selam o final feliz.

Veja: O que acontece com Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Por onde anda Pitty Webo?

Pitty Webo, que interpretou Marcinha em Mulheres Apaixonadas, não trabalha mais na televisão há anos. Seu último trabalho nas telinhas foi em 2006, quando esteve na série "Por toda minha Vida: Cazuza" interpretando Bebel Gilberto.

Desde então, a atriz se dedica aos palcos e trabalha como diretora e professora de teatro. A atriz está em cartaz com a peça "Madonna, a menina que queria cantar e dançar", no Rio de Janeiro, na qual interpreta a diva pop.

A atriz é mãe de dois filhos, Lucy, de 9 anos, e Tom, de 6 anos. Foi casada duas vezes, mas se separou do segundo marido em 2017.

Veja: O que acontece com Gracinha e Cláudio em Mulheres Apaixonadas?