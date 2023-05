Qual o final de Mauritânia em Todas as Flores?

O público já começou a se despedir dos personagens de Todas as Flores. Enquanto alguns já ganharam desfechos, outros caminham para suas cenas finais. Depois de precisar dar a volta por cima, Mauritânia (Thalita Carauta) ganhou seu aguardado final feliz. O desfecho da ex-atriz pornô foi exibido nos capítulos 82 e 83, que já estão disponíveis na Globoplay.

O que acontece no final de Mauritânia em Todas as Flores

Na reta final de Todas as Flores, Mauritânia consegue recuperar as ações da Rhodes que foram roubadas por Humberto (Fábio Assunção). Mondego (Denise Weinberg) abriu o jogo e contou tudo o que sabia sobre os crimes de Humberto e após a morte do vilão pelas mãos de Zoé (Regina Casé), Mauritânia não precisou mais se preocupar com o carrasco e recebeu tudo de volta pelas mãos de Rafael (Humberto Carrão).

Além disso, nos capítulos finais de Todas as Flores, a personagem de Thalita Carauta conquistou de vez o coração de Javé (Jhona Burjack). Durante a trama, o rapaz ficou dividido entre Mauritânia e Brenda (Heloisa Honein), filha dela. No entanto, no desfecho da trama, os dois finalmente puderam se entregar um ao outro para serem felizes. Já Brenda terminou com Celinho (Leonardo Lima Carvalho).

Para fechar com chave de ouro, em suas cenas finais, Mauritânia conseguiu colocar seu aguardado desfile na passarela. Com um tema que retrata o homem moderno, ela foi homenageada no palco, ganhou flores e recebeu toda a glória que merecia por seu trabalho.

Como termina Todas as Flores?

Humberto morreu na reta final de Todas as Flores, ele encontrou o paradeiro de Zoé e Galo (Jackson Antunes) e acabou assassinado pela personagem de Regina Casé. Já os demais vilões terão seus finais nos dois últimos capítulos da trama, que serão lançados na semana que vem. As colunas de Marcia Pereira e Debora Lima, do Notícias da TV, já adiantaram o que vai acontecer.

Zoé será presa e sem ter para onde correr, se sentirá culpada por Maíra (Sophie Charlotte), que foi presa injustamente. Por isso, ela confessará, o que deixará a mocinha finalmente livre. Já Vanessa (Letícia Colin), ficará fora da cadeia, mas terá um final tão ruim quanto Zoé. Sem nada ou alguém para sustentá-la, a megera vai seguir os passos do passado da mãe e virará prostituta para sobreviver.

Pablo (Caio Castro) não terá o perdão de Maíra e não vai mais querer saber de Vanessa. Sem amarras, ele viajará para longe e viverá bem. O rapaz gastará muito com mulheres e luxos na Indonésia.

Sem Zoé, Vanessa ou qualquer outro vilão em seu caminho, Maíra finalmente poderá ser feliz ao lado de Rafael. Depois de ser inocentada, ela criará o filho Rivaldinho com o amado e também Nico, garoto que Vanessa teve com Pablo e deixará sob os cuidados de Rafael.

O penúltimo capítulo de Todas as Flores será exibido em live na Globoplay às 18h00 na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. O último capítulo da trama de João Emanuel Carneiro sai no dia seguinte, quinta-feira, 1 de junho, também em live e na mesma faixa de horário. Após a exibição ao vivo, os capítulos ficarão disponíveis na plataforma para os assinantes que quiserem reassistir a produção.

No total, Todas as Flores se despede com 85 capítulos. A exibição da novela na TV aberta está confirmada, mas ainda não tem data revelada pela Globo. Espera-se que a atração chegue nas telinhas no segundo semestre de 2023 e ocupe a faixa das 23h00, que também foi usada para outra produção que chegou primeiro e forma inédita na Globoplay, a novela Verdades Secretas 2.

