Qual o final de Salete em Mulheres Apaixonadas?

Salete (Bruna Marquezine) terá um caminho de muito sofrimento pela frente até ter um final feliz em "Mulheres Apaixonadas". A filha de Fernanda (Vanessa Gerbelli) ficará nas mãos da avó Inês (Manoelita Lustosa), que a maltrata, até descobrir quem é seu verdadeiro pai.

O que acontece com Salete após a morte de Fernanda?

O pesadelo na vida de Salete começa a partir da morte de Fernanda. Sem saber quem é seu pai, resta para a menina ficar sob os cuidados da avó Inês, uma mulher inescrupulosa capaz de tudo por dinheiro. A mãe de Fernanda não liga para a neta, a maltrata e faz da rotina dela um inferno. Quem também fica de olho na personagem de Bruna Marquezine é Wilma, que zela pela filha da amiga.

Téo (Tony Ramos), que tem um grande vínculo com a garotinha, sempre vai visitá-la e vida a rotina da garota um pouco mais suportável. No entanto, Inês começa o afeto do saxofonista pela menina como uma forma de arrancar dinheiro do músico.

Sabendo que o ex-marido de Helena é bem-sucedido, a pilantra impõe que Téo pague uma quantia se quiser continuar vendo Salete, sendo essa a gota d'água para o saxofonista ficar ainda mais furioso com Inês. Quando deixa a casa da mulher, o músico é parado por Wilma que, cansada de ver a filha de Fernanda sofrer, decide contar um segredo da amiga.

Wilma confessa que Fernanda desconfiava que Salete poderia ser filha de Téo, assim como Lucas (Victor Cugula), e pede para que ele faça um exame de DNA.

Téo decide fazer o exame nos capítulos finais da novela. O músico também faz o teste com Lucas, para confirmar que ambos são seus filhos. O DNA é realizado no mesmo hospital que Laura (Carolina Kasting) trabalha, até porque a essa altura da trama, a médica já estará namorando o saxofonista após os dois se aproximarem durante o período em que o músico esteve internado.

No último capítulo da trama de Manoel Carlos, é confirmado que Salete de fato é filha de Téo. Logo depois, é realizada a festa de formatura da Escola Ribeiro Alves. A garotinha vai ao evento acompanhada da avó, que diz que elas precisam voltar para a casa, pois já está tarde. "Isso, agora dona Inês, quem vai decidir sou eu", diz o músico.

Téo tira Salete das garras da megera e a leva com ele para casa. "Não precisa mais me chamar de Téo. Me chama de papai", diz o saxofonista para a menina. "Papai?", questiona a garota com lágrimas nos olhos. "É, papai. Você não queria ter um pai igual a todo mundo?", diz o homem.

A pequena Salete fica confusa, mas extremamente feliz quando descobre que Téo é seu pai. O saxofonista promete que irá contar toda a história para a filha, e a família vai embora junta, deixando Inês inconformada com a situação. A golpista, no entanto, para de causar na vida da neta.

Téo e Salete terminam a trama vivendo como pai e filha. A garotinha também ganha um irmão, Lucas, e uma madrasta, Laura, que passa a morar com a família.

>> Novela Mulheres Apaixonadas elenco: quem é quem na trama