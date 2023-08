Salete fica com quem depois que Fernanda morre em Mulheres Apaixonadas?

Fernanda (Vanessa Gerbelli) morre em uma das cenas icônicas de Mulheres Apaixonadas. Sem saber quem é o pai biológico da menina, Inês (Manoelita Lustosa) chega para cuidar de Salete (Bruna Marquezine) mas transforma a vida da garotinha um inferno. Será somente nos capítulos finais que a personagem se livrará da megera.

O que acontece com Salete depois que Fernanda morre?

Salete passa a ser cuidado pela avó Inês depois da morte de Fernanda em Mulheres Apaixonadas, mas a menina sofre nas mãos da mulher. Além de maltratar a própria neta, a idosa vê a oportunidade de usá-la para arrancar dinheiro de Téo (Tony Ramos), pois sabe que o saxofonista é apegado à menina.

Inês trata a neta com indiferença, debocha do sofrimento da menina e coloca restrições que ela não estava acostumada antes, fazendo com que ela sofra ainda mais com a perda da mãe.

A situação se arrasta até os capítulos finais da trama, quando Inês impõe que Téo pague uma quantia toda vez que quiser levar Salete para passar o final de semana com ele. O ex-marido de Helena (Christiane Torloni) fica indignado com a proposta e tem uma discussão com a avó da menina, e deixa a casa dela com sentimento de revolta.

Quem também se cansa de ver Salete sofrendo é Vilma (Cristina Fagundes), que mora ao lado de Inês. A moça chama Téo para conversar e revela um segredo de Fernanda: a ex-garota de programa desconfiava que Salete era filha do saxofonista, assim como Lucas (Victor Cugula). "Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", diz a mulher.

Téo decide fazer o teste de DNA para tirar a dúvida. Ambos se submetem ao exame, e o resultado só sai no último capítulo de Mulheres Apaixonadas.

O resultado é positivo, para a alegria dos dois. Téo tira Salete das garras de Inês e leva a menina para morar com ele e Lucas, além de Laura (Carolina Kasting), com quem engata um namoro.

Quando Fernanda morre em Mulheres Apaixonadas?

A cena em que Fernanda morre vai ao ar no capítulo 150 da novela. A sequência é uma das mais marcantes do folhetim e foi muito comentada na época da exibição original.

Anteriormente, Salete já havia sentido que algo ia acontecer com a mãe. A garotinha conta a Téo que recebeu a visita de um anjo, que revelou a morte de Fernanda.

Dias depois, Téo e Fernanda estão dentro do carro do saxofonista após ele oferecer uma carona para a ex. Os dois estão presos no trânsito quando percebem que uma perseguição policial está acontecendo.

Os bandidos fogem em alta velocidade depois de um assalto e são seguidos de carro pela policia. Os criminosos descem e começam a atirar contra os policiais, que atiram de volta em meio ao trânsito do Rio de Janeiro.

As balas começam a atingir os veículos que estão na rua, incluindo o de Téo. Depois que o vidro da frente estoura, Fernanda fica desesperada e diz que eles precisam sair dali. Os dois saem do automóvel, mas o saxofonista é atingido por um tiro e cai no chão.

A mãe de Salete grita ao ver o homem no chão, mas não tem tempo de fugir dali: ela leva dois tiros no peito. Fernanda é levada às pressas para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. Também é nesse momento que é revelado para Helena (Christiane Torloni) que Lucas também é filho da personagem de Vanessa Gerbelli.

