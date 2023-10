Fernanda morre após contar segredo a Helena em Mulheres Apaixonadas

Fernanda (Vanessa Gerbelli) não sobrevive aos tiros que levou durante um confronto entre a polícia e bandidos nas ruas do Rio de Janeiro, mas antes encontra forças para contar a Helena (Christiane Torloni) um segredo de seu passado com Téo (Tony Ramos).

Como Fernanda morre em Mulheres Apaixonadas?

Fernanda morre ao ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio na zona sul do Rio de Janeiro. A personagem de Vanessa Gerbelli pega uma carona com Téo, mas enquanto os dois estão passando por uma das avenidas da cidade, acabam no meio de uma perseguição policial para tentar capturar bandidos.

Os criminosos começam a atirar no meio dos civis, assim como os policiais. As primeiras balas atingem o carro de Téo, deixando ambos desesperados. O casal acredita que é melhor tentar sair correndo, o que se revela uma péssima ideia, já que os dois são atingidos pelos tiros.

Após ser baleada, Fernanda é levada às pressas ao hospital, onde os médicos fazem de tudo para salvá-la. A amante de Téo fica consciente por alguns momentos, mas logo começa a piorar. É quando a ex-garota de programa pede para conversar com Helena, que vai até o leito onde a moça está internada para ouvir o que ela tem a dizer. Salete (Bruna Marquezine), que chora muito ao ver a mãe naquela situação, também vai visitá-la.

Logo depois de se despedir de Salete, Fernanda pede para conversar com a personagem de Christiane Torloni. Os médicos pedem para que ela descanse, mas a mulher se recusa, pois precisa contar algo importante para a protagonista. "Helena, me perdoa. Eu não posso morrer sem o seu perdão. Promete que você vai continuar amando o Lucas [Victor Cugula] como sempre amou", começa a dizer. A diretora do ERA não entende o que a mulher quer dizer e fica bastante confusa, até que ela revela: "Lucas é meu filho, meu e do Téo."

A revelação do segredo deixa Helena atordoada, que começa a gritar e questionar como aquilo aconteceu. Os médicos tentam tirar a madame do local, mas ela se recusa a sair. Sem muito tempo de vida, Fernanda continua insistindo para que a protagonista prometa que vai continuar amando o garoto como se fosse filho dela. "Eu não queria que ele contasse, eu tinha medo de que você deixasse de amar o meu filho", diz em relação a Téo.

A protagonista promete que irá continuar amando Lucas, o que deixa Fernanda em paz. Minutos depois, o coração da moça para de bater, e os médicos até tentam reanimá-la, mas sem sucesso. Sendo assim, Fernanda morre e Salete corre para o lado da mãe e diz que a ama.

A cena é uma das mais emocionantes de Mulheres Apaixonadas, mostrando o sofrimento de Salete ao perder a mãe. A personagem de Bruna Marquezine começa a gritar desesperadamente e é retirada do local por Helena, que consola a menina.

Ao contrário de Fernanda, Téo sobrevive ao incidente. O ex-marido de Helena acorda algum tempo depois e fica desesperado ao saber que a mãe de Salete e Lucas morreu.

Helena fica extremamente nervosa ao descobrir a traição de Téo e vai conversar com o saxofonista quando ele ainda está internado. "Eu estou aqui, Téo", diz. O músico fica surpreso ao ver a diretora em seu quarto, mas logo percebe que ela não está com uma cara muito boa. O personagem de Tony Ramos pergunta se a mulher está bem, que parece impaciente com o ex-marido.

Téo segue dizendo que está isolado no quarto, pois Luciana (Camila Pitanga) mandou retirar os aparelhos eletrônicos. O músico também menciona que se sente vivo e queria receber notícias da mulher e de Lucas. "Enfim, queria saber como estão as coisas aí fora", questiona. Helena responde de forma seca, dizendo que está tudo bem.

Helena continua tratando Téo de forma seca, especialmente porque fica furiosa ao perceber que toda a família do saxofonista sabia da mentira e escondeu a verdade dela durante todo esse tempo.

Após o climão com o saxofonista no hospital, Helena começa a fazer perguntas a Inês (Manoelita Lustosa) sobre o caso de Fernanda e Téo. A diretora da escola questiona se Salete também é herdeira do ex-marido, mas a avó da garotinha afirma que a ex-garota de programa sempre disse que a caçula era fruto de uma relação com outro homem.

Relacionado: Qual novela vai substituir Mulheres Apaixonadas

Após morte de Fernanda, Téo se aproxima de Laura durante internação

A essa altura da novela, Helena já terá iniciado um relacionamento com César (José Mayer). A descoberta do segredo só deixa a diretora do ERA ainda mais decepcionada com Téo, que sobrevive ao tiro de raspão na cabeça e tem alta nos capítulos seguintes.

Apesar do rompimento definitivo com Helena, durante a internação, Téo se aproxima de Laura (Carolina Kasting), que também trabalha no hospital. A médica acompanha de perto o caso do saxofonista, com quem cria um vínculo de intimidade.

Depois de Téo receber alta, o músico começa a sair com Laura, por quem se apaixona rapidamente e até a convida para morar com ele. A personagem de Kasting aceita o convite, formando um casal bastante improvável com o personagem de Tony Ramos.

Os dois constituem uma família ao lado de Lucas e de Salete, que descobrirá ser filha biológica do saxofonista no último capítulo de Mulheres Apaixonadas após o homem decidir fazer um teste de DNA para confirmar as suspeitas. Téo livra a garotinha de continuar morando com a avó Inês, que maltrata a própria neta.