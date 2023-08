Qual o final de Sérgio e Heloísa em Mulheres Apaixonadas?

Sérgio e Heloísa vivem um relacionamento bastante conturbado ao longo de Mulheres Apaixonadas. Os personagens de Marcello Anthony e Giulia Gam tentam fazer o casamento dar certo, mas o ciúmes doentio da mulher faz com que o rapaz queira a separação. No final da trama, a mulher finalmente aceita que precisa de ajuda.

O que acontece com Heloísa e Sérgio em Mulheres Apaixonadas?

O ciúmes exagerado e as loucuras cometidas por Heloísa provocam a separação do casal. Entre as atitudes problemáticas da personagem para ter o amor de seu marido só pra si, está uma laqueadura. A irmã de Helena (Christiane Torloni) diz que não quer dividir a atenção do rapaz nem mesmo com um filho.

A revelação acontece logo depois que Heloísa tenta atropelar Vidinha (Julia Almeida) por sentir ciúmes da jovem com Sérgio. A descoberta de que a esposa passou por uma cirurgia apenas para não dividir o marido é a gota d'água para o personagem de Marcello Anthony.

"Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você acabaria hoje, pra sempre. Não fica na minha frente, deixa eu tomar o meu rumo e você procura o seu", diz Sérgio. O rapaz arruma as malas para ir embora de casa, fazendo com que Heloísa tente se jogar do apartamento onde eles moram.

"Se você sair desse apartamento, eu me jogo pela janela", ameaça. Sérgio não dá ouvidos, o que faz com que Heloísa corra para a janela e coloque as pernas para fora. A personagem é impedida pela empregada da casa de cometer suicídio, que ouve os gritos da mulher quando ela está prestes a se jogar

Desolada com o divórcio, Heloísa vai tentar suicídio mais uma vez no capítulo 200 de Mulheres Apaixonadas. Por sorte, Sérgio vê a mulher entrando no mar e consegue salvá-la antes que ela se afogue. Apesar do ocorrido, o rapaz está decidido a não reatar o relacionamento nunca mais.

Esse é o episódio que faz com que a personagem de Giulia Gam seja internada em uma clínica psiquiátrica. A família da irmã de Helena se convence de que a mulher precisa de um tratamento adequado para sua saúde mental após mais uma tentativa de suicídio.

Sérgio fica com quem no final da novela?

No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Heloísa deixa a clínica e vai procurar Sérgio para dizer que melhorou, mas não pensa em retomar o casamento com ele. "Não vou mais insistir com você. Eu já aceitei que é melhor que a gente fique separado. Eu vou fazer meu tratamento, vou ao MADA e vou continuar com minha terapia. E aí quem sabe um dia talvez eu vou conseguir me livrar do amor que sinto por você", diz.

Heloísa fica sozinha no final de Mulheres Apaixonadas, tratando os problemas de saúde mental. Já Sérgio engata um namoro com Vidinha, de quem já vinha se aproximando ao longo da trama. Os dois marcam uma viagem.

Vendo os dois juntos, Heloísa desejará felicidades ao ex-marido. "Agora volta para a sua menina, viaja, casa e tenha muitos filhos com ela", diz a mulher.

O relacionamento de Sérgio e Heloísa foi um dos mais tóxicos de Mulheres Apaixonadas, exibido em uma época em que ainda não se falava muito sobre casamentos abusivos. Apesar do ciúmes doentio da mulher, não foi apenas ela quem errou - o rapaz também tem muitas atitudes violentas, como na vez em que tentou estrangular a esposa após ela picotar suas roupas.

