Quando Sérgio descobre que Heloísa fez laqueadura?

Mulher não queria dividir a atenção do marido

Heloísa (Giulia Gam) faz uma laqueadura sem que Sérgio (Marcello Anthony) saiba. A mulher decide que não quer engravidar pois não gostaria de dividir a atenção do marido com um possível filho. Louca de ciúmes, a personagem vai até colocar em risco a própria vida após o rapaz descobrir a verdade.

Quando Sérgio descobre a verdade sobre Heloísa?

Heloísa revela para Sérgio que fez uma laqueadura depois que tenta atropelar Vidinha (Júlia Almeida) após ter uma crise de ciúmes por conta da aproximação da jovem e seu esposo. As cenas vão ao ar no capítulo 185 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

"Eu sempre suportei tudo mesmo sempre sabendo que você era um caso perdido", diz Sérgio. Heloísa diz que foi o marido quem a transformou nessa pessoa, enquanto ele segue dizendo que sente pena dela.

"Eu queria mesmo era ter esmagado aquela idiota contra a parede daquela garagem [...] O que eu fiz por você, eu não faria por ninguém nesse mundo, nem por um filho. Sabe por que?", questiona ela.

Sérgio parece confuso ao ouvir o que Heloísa está dizendo e fica chocado quando a mulher fala sobre a cirurgia. "Eu me privei propositalmente de engravidar por amor a você", diz. "O que você está falando?", questiona o marido. "É isso mesmo que você ouviu. Eu não posso ter filhos desde que a gente se casou porque eu fiz uma laqueadura que me impede de engravidar", grita.

O personagem de Marcello Anthony chama a mulher de louca, que diz que a paixão por ele fez com que ela enlouquecesse. "Eu não queria ninguém competindo comigo, dividindo o seu amor, chamando sua atenção, ocupando seu pensamento", continua dizendo Heloísa.

Dando risada, a mulher diz que os filhos também são os culpados pela separação dos pais e que sempre querem a atenção para eles. "Você é uma pessoa doente", diz Sérgio, incrédulo.

Reveja a cena de Mulheres Apaixonadas:

O que acontece com Heloísa em Mulheres Apaixonadas?

Sérgio rompe de vez com Heloísa, o que faz com que a mulher perca a cabeça mais uma vez. "Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você acabaria hoje, pra sempre. Não fica na minha frente, deixa eu tomar o meu rumo e você procura o seu", diz o rapaz.

O homem segue dizendo que espera que um dia ela possa se curar e ser feliz. Sérgio começa a fazer as malas, enquanto Heloísa grita. "O que você vai fazer? Se mudar de novo lá para o hotel? Você vai lá, curtir sua vidinha de solteiro... as meninas vão ficar felizes", debocha.

Heloísa joga a mala de Sérgio para longe e diz que ele não vai levar nada. Se quiser, terá que ir embora apenas com a roupa do corpo. "Eu saio até nu, mas esteja certa: dessa vez não tem volta", decreta. "Se você sair desse apartamento, eu me jogo pela janela", ameaça.

Sérgio não dá ouvidos a mulher, que sai correndo para a janela. A personagem de Giulia Gam abre o vidro e se pendura, mas é impedida de pular pela empregada da casa.

A mulher segue enlouquecendo após a separação e começa a desejar a morte de Sérgio, cortar fotos antigas e perseguir o rapaz. A personagem tenta tirar a própria vida mais uma vez, se afogando no mar, mas é salva pelo ex-esposo que vê o momento que ela se joga no oceano.

O final de Heloísa é em uma clínica psiquiátrica, para onde ela é levada após o surto. A mulher termina a novela sozinha, cuidando de sua saúde mental.

