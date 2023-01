Sheron Menezzes: marido, idade e personagem de Vai na Fé

Sheron Menezzes vai estrelar a novela Vai na Fé e em breve entreterá o público com a personagem Sol na faixa das 7. Há muitos anos nas telinhas, a famosa também desperta a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. Casada, a gaúcha já é mãe de um menino, que nasceu antes da união do casal no altar.

A atriz Sheron Menezzes é casada?

Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz de 39 anos Sheron Menezzes é casada com o lutador Saulo Camelo. Eles selaram a união em abril de 2022, em Saquarema, no Rio de Janeiro, mas o relacionamento do casal é longo.

Sheron Menezzes e Saulo estão juntos há 10 anos e já tem um filho juntos, o pequeno Benjamin de 5 anos de idade. Depois do casório, a dupla partiu para a Grécia para a lua de mel.

Depois da festa, Sheron compartilhou algumas imagens no Instagram e escreveu: "consegue sentir essa energia? Porque foi exatamente aí que o portal do amor se abriu e derramou suas bençãos sobre nós! Todos nós que ali estávamos. Choramos, rimos e vibramos. Foi intenso, foi divertido, foi emocionante, foi incrível! Foi inesquecível".

"O sorriso era algo que já não cabia mais dentro de mim… nem nele… se transformou em riso, choro e explosão! Saia pra todos os lados, por todos os poros…. E rapidamente se hospedou em todos que ali assistiam, que viviam essa emoção! Essa mistura deliciosa de sentimentos por alguns minutos nos transformamos num só, um grande ser, um grande amor, virou música, quase palpável de tão intenso. Um grande cortejo de felicidade", também disse.

O filho do casal nasceu em outubro de 2017. Benjamin veio ao mundo no hospital Perinatal de Laranjeira, localizado no Rio de Janeiro. O garoto é carinhosamente apelidado pelos pais de Benji e aparece sempre em fotos e vídeos nas redes sociais dos pais. Por enquanto, ele é o único filho da dupla.

Quem é Sheron Menezzes em Vai na Fé?

Sheron Menezzes interpreta Sol na novela Vai na Fé, a protagonista da trama de Rosane Svartman. Sol é uma vendedora de quentinhas que batalha para sustentar a família desde que o marido perdeu o emprego na pandemia. Ela é filha de Marlene (Elisa Lucinda) e é mãe de Jenifer (Bella Campos), de 18 anos, a primeira da família a ingressar na faculdade, e Duda (Manu Estevão), de 12 anos de idade.

Sol é uma mulher de fé e frequenta a igreja todas as semanas. Ela faz parte do coral e foi por lá que conheceu Carlão, seu marido (Che Moais). Quando jovem, nos anos 2000, a personagem de Sheron Menezzes se divertia nos bailes funk com sua amiga de longa data e vizinha Bruna (Carla Cristina Cardoso). Ela era conhecida como a "princesa do baile".

Seu passado volta para deixá-la em dúvida agora na fase adulta, quando enfrenta dificuldades financeiras. Ela ganha a chance de retornar aos palcos do mundo do funk após receber uma proposta tentadora do músico Lui Lorenzo (José Loreto).

Ela então inicia uma jornada para descobrir se deve seguir carreira ou se agarrar a fé. Para piorar, ela reencontra Benjamin (Samuel de Assis), seu grande amor do passado, que agora é casado com Lumiar (Carolina Dieckman), mas ainda tem o poder de balançar seu coração.

Novelas

Sheron Menezzes já esteve em outras diversas novelas da TV Globo. Sua estreia foi em 2002, quando ela viveu Julia em Esperança. Depois, ela apareceu em Celebridade (2003 - 2004) e em seguida em Como uma Onda (2005 - 2006).

Após aparecer em séries, ela interpretou Solange em Duas Caras (2007 - 2008), um de seus projetos mais famosos. Em seguida, ela esteve em Caras & Bocas (2009 - 2010) e Aquele Beijo (2011 - 2012). Depois deste trabalho, ela já engatou Lado a Lado (2012 - 2013) e pouco depois Além do Horizonte (2013).

Após dois anos longe das novelas, ela retornou como Paula de Babilônia (2015) e esteve em Liberdade, Liberdade (2016) como Bertoleza. Em 2017, ela atuou no sucesso Novo Mundo como Diara e então em 2019 conquistou sua primeira parceria com a autora Rosane Svartman, criadora de Vai na Fé. Ela esteve em Bom Sucesso como Gisele Cavalcantir. Em 2023, ela estrela agora o novo projeto de Svartman como a personagem Sol.