Qual o final de Zoé em Todas as Flores?

Quem esperava que o final de Zoé em Todas as Flores fosse pagando pelas dezenas de crimes que cometeu ao longo da trama, está enganado. A personagem de Regina Casé ainda cometerá mais um assassinato nos últimos capítulos da novela, mas dará a volta por cima ao lado de um velho amigo que sempre foi apaixonado por ela.

O que acontece com Zoé em Todas as Flores?

Depois de ser enganada mais uma vez por Humberto, no final de Todas As Flores a vilã Zoé vai matar o companheiro com suas próprias mãos. A informação foi adiantada pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV.

A mandante da organização também cairá em si e se redimirá com Maíra (Sophie Charlotte). A madame se sentirá culpada por ter colocado a filha inocente na cadeia e, quando ela estiver prestes a ser julgada e condenada, Zoé confessará que a perfumista não tem culpa de nada, livrando-a da prisão.

Apesar de ter feito mal para quase todos os personagens da folhetim, Zoé não terá um final sofrido. A mãe de Maíra ficará com Galo (Jackson Antunes), que enriquecerá.

Zoé e Humberto viveram entre tapas e beijos ao longo de toda a novela. Aliados desde o início para dar um golpe em Rafael (Humberto Carrão), os dois já se desentenderam e traíram um ao outro dezenas de vezes, até porque o pai de Pablo (Caio Castro), na verdade, sempre foi apaixonado por Judite (Mariana Nunes).

A vilã será um dos poucos membros da organização que não terá um final trágico, já que Débora (Bárbara Reis) e Samsa (Ângelo Antônio) morreram em capítulos anteriores. Mondego (Denise Weinberg) foi pega pela polícia durante a invasão, assim como os demais que estavam no local.

Veja: O que acontece no final de Todas as Flores?

Final de Maíra e Vanessa

Maíra e Vanessa (Letícia Colin), filhas de Zoé, terão finais longe da mãe. A mocinha terá um desfecho feliz, enquanto a vilã deve ficar na miséria.

A perfumista enfim ficará de vez com Rafael após se livrar das acusações de fazer parte do esquema de tráfico humano. Depois que Zoé confessar a verdade, a protagonista criará o filho Rivaldinho com seu amado, assim com Nico, filho de sua irmã.

Vanessa não terá a mesma sorte. Mesmo com a mãe enriquecendo, a madame não terá o respaldo da vilã e ficará na miséria, sendo obrigada a se prostituir para sobreviver.

Outra personagem que foi atormentada por Zoé ao longo da novela é Judite, que também deve ter um final feliz depois de ser sequestrada pela vilã na penúltima leva de episódios.

Veja: Spoiler: quem morre em Todas as Flores?

Quando sai o último capítulo de Todas as Flores?

O último capítulo de Todas as Flores será disponibilizado na próxima quarta-feira, 24, às 20h, para os assinantes do Globoplay. A novela terá 85 episódios no total.

A penúltima leva foi liberada em 17 de maio e já trouxe a resolução de alguns dos principais fios condutores da novela, como a invasão da fazenda onde a quadrilha mantém as vítimas de tráfico humano.

Vale lembrar que a trama só está disponível para os assinantes do Globoplay por enquanto. Quem quiser assistir a trama de autoria de João Emanuel Carneiro precisa ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Será apenas no segundo semestre deste ano que o folhetim chegará na TV aberta. A faixa de horário em que a trama irá ao ar ainda não foi divulgada, mas é provável que seja depois de Terra e Paixão, atual novela das nove, ou às 23h, como o ocorreu com Verdades Secretas 2, outro produto exclusivo do Globoplay.