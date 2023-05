O que acontece no final de Todas as Flores?

O final de Todas as Flores mostrará a vitória dos mocinhos Rafael (Humberto Carrão) e Maíra (Sophie Charlotte), Humberto (Fábio Assunção) incriminado e o fim da quadrilha de tráfico humano. Haverá também uma reviravolta na vida de Galo (Jackson Antunes) e Pablo (Caio Castro). Veja como termina a série que é sucesso na Globoplay.

Final de Todas as Flores tem morte de Ciça

Ciça (Samantha Jones) morre no capítulo 77 ao tentar salvar Rominho (Luiz Fortes). Durante o plano junto a Rafael e Diego (Nicolas Prattes), o trio rende os chefes da quadrilha, mas a jovem acaba sendo baleada por Doutora Mondego.

A garota entra na frente da arma da vilã para tentar desarmar a mãe de Sansa, mas não consegue. A cena final de Ciça é deitada no chão da fazenda, ensanguentada, com Rominho lamentando sua morte.

Humberto é incriminado e Mauritânia recupera as ações da Rhodes

Depois da quadrilha de tráfico humano ser presa pela polícia, Doutora Mondego (Denise Weinberg) entrega Humberto e afirma que o presidente da Rhodes é um dos principais integrantes da facção criminosa.

A polícia começará uma caçada contra Humberto, que sairá do comando da loja de roupas. A denúncia será favorável para Mauritânia (Thalita Carauta), que recupera as ações roubadas pelo vilão e volta a ser uma das sócias da empresa de Rafael.

Zoé mata Humberto no final de Todas as Flores

É possível que Humberto não chegue até o final de Todas as Flores com vida, já que o vilão será morto por sua própria companheira, Zoé (Regina Casé), adianta a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV.

A mãe de Vanessa (Letícia Colin) vai matar Humberto com requintes de crueldade após um ataque de fúria. A chefe da organização criminosa ainda será perseguida pela polícia, mas resolverá se entregar e inocentar Maíra das acusações, que estará prestes a ser julgada e condenada.

Maíra será inocentada e terá final feliz com Rafael

Depois de Zoé confessar que incriminou Maíra, a protagonista se livrará das acusações e ficará livre da cadeia. A cena ocorre após a vilã se arrepender de ter colocado uma pessoa inocente na prisão.

A mocinha terá um final feliz ao lado de Rafael, com quem criará o filho Rivaldinho. O casal também ficará responsável pela criação de Nico, fruto do caso entre Vanessa e Pablo.

Vanessa vai para a prostituição no final de Todas as Flores

Sem a mãe e sem o dinheiro de Rafael, Vanessa terá que encontrar outras maneiras de se sustentar no final de Todas as Flores após dizer adeus à vida de luxa que ostentou ao longo dos capítulos.

A vilã terminará a novela se prostituindo, ainda de acordo com a jornalista Márcia Pereira, do Notícias da TV. Ainda não há informações se a vilã ficará com Pablo ou não, mas é possível que ela termine a novela sozinha.

Nos capítulos que antecedem o final de Vanessa, a megera está morando de favor na casa de Humberto após ser expulsa do apartamento de Rafael. No entanto, a briga entre Pablo e o presidente da Rhodes, além do final trágico do golpista, farão com que a personagem de Letícia Colin se dê mal.

Pablo e Galo enriquecem

Dois personagens vão se dar bem no final de Todas as Flores. Um deles será Pablo, que roubará uma fortuna de Humberto nos últimos capítulos da trama.

Quem também não ficará na miséria será Galo, que enriquecerá. O aliciador aparecerá desfrutando uma vida de luxo e ainda passará a viver com Zoé, por quem sempre foi apaixonado. Até lá, a vilã já terá se redimido com Maíra.

Vale lembrar que a produção do folhetim tomou uma série de cuidados para evitar o vazamento dos finais dos personagens e é possível que aconteçam alterações até a disponibilização dos últimos capítulos.

Quando termina Todas as Flores?

A segunda parte de Todas as Flores termina na próxima quarta-feira, 24. Os episódios são disponibilizados no Globoplay às 20h, horário de Brasília.

A trama será exibida na Globo no segundo semestre deste ano, ainda sem data de estreia definida. O folhetim de João Emanuel Carneiro deve ocupar a faixa de horário das 23h.

Todas as Flores fez sucesso no Globoplay e obteve grande repercussão na web. Em 13 de abril, a trama bateu recorde de 1 milhão de horas assistidas, maior número desde o início da exibição.

