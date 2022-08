Guta e Marcelo ficam juntos? Relembre desfecho do casal - Foto: Reprodução/Globo

Pantanal: Guta e Marcelo ficam juntos? Futuro do casal em 2022

Pantanal: Guta e Marcelo ficam juntos? Futuro do casal em 2022

Após uma trama envolvida em dúvidas e até pecado, Guta e Marcelo ficam juntos no final de Pantanal. Isso se a história original for mantida na novela Pantanal da Rede Globo. Mas o que o público pode não lembrar é a trajetória árdua até o até o “foram felizes para sempre”. Então, relembre o que acontece na primeira versão e fique pode dentro do que pode estar pro vir em 2022.

Guta e Marcelo ficam juntos no final?

Se Bruno Luperi repetir os desfechos da primeira versão da novela Pantanal. Guta e Marcelo ficam juntos no final e se tornam pais de um menino. A trama de 199o mostrou que a trajetória do casal até o “foram felizes para sempre” foi repleta de medo, principalmente de Tenório, que só foi descobrir na metade da trama a verdade sobre quem é o pai de Marcelo.

O público do remake já sabe que Marcelo não é filho de Tenório e que agora o caminho está livre para que ele e Guta vivam o romance dos sonhos.

Mas a virada da história pode acontecer quando Guta descobre que está grávida de Marcelo. A jovem até planeja fugir com o amado para que o pai não descubra a verdade, mas o casal acaba sendo flagrado na cama por ele.

Tenório fica possesso de raiva e não aceita a relação dos dois. Guta afirma que eles não vivem em pecado, mas não explica a situação, o que deixa o pai confuso. Após muitas brigas na casa, não há mais saída e Zuleica acaba contando a verdade. Tenório não aceita a notícia bem, mas depois entende a situação e senta para conversar com a família sobre o assunto.

Após dizer que todos devem deixar o passado para trás e conviver bem, ele comenta que continuará considerando Marcelo seu filho, mas permite que ele e Guta namorem. Ele até abençoa o bebê do casal, o que deixa todos emocionados. A partir daí, Guta e Marcelo ficam juntos.

No último capítulo de Pantanal, o casal vai ao casamento duplo de Zé Leôncio e Filó e Tadeu e Zefa, porém, eles acabam se tornando noivos também. Isso acontece porque antes da cerimônia, Zuleica conversa com o padre e pede que ele inclua o filho e a nora no casamento.

Assim, durante o casório, Guta e Marcelo são chamados pelo padre para seguirem até o altar. A dupla fica surpresa, mas aceita a proposta. Eles saem da cerimônia casados e festejam.

Nos últimos momentos da dupla no folhetim, Zuleica pede a Zé Leôncio e Filó que sejam os padrinhos da criança.

Marcelo promete que vai levar Guta para visitar a mãe Maria Bruaca, que deixou o Pantanal e se mudou com Alcides para o Sarandi, no Paraná.

Relembre como foi a revelação de Zuleica para Guta:

Leia também

Final de Tadeu em Pantanal tem casamento, sela e paternidade