Qual o horário do caso Prior no Fantástico hoje?

O Fantástico exibe neste domingo, 16 de julho, uma reportagem especial sobre o caso Prior, que foi condenado há seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. O horário do caso Prior no Fantástico hoje é logo depois do Domingão com Huck.

Que horas começa o Fantástico hoje?

O Fantástico começa às 20h30, horário de Brasília. Para esse domingo, o programa entrevistou a mulher que denunciou o ex-BBB por um violência sexual. O caso teria acontecido em 2014, conforme informado ao Ministério Público. A vítima, que conversou com os jornalistas da Globo de forma anônima, vai falar sobre a vivência e o trauma que ainda enfrenta.

Conforme relato, a vítima e o ex-BBB residiam na Zona Norte de São Paulo e estudavam na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Higienópolis. O rapaz começou a dar caronas para ela e uma amiga em comum, inclusive para uma festa em que os três compareceram.

E teria sido em uma dessas caronas que a violência aconteceu. “Ele é muito mais forte que eu. Então não tinha como sair dessa situação”, relatou a vítima em um pequeno trecho exibido da entrevista.

Em julho de 2023, parecer da Justiça de São Paulo condenou o arquiteto com cumprimento da pena em regime semiaberto. Prior ainda poderá recorrer da decisão e responder ao processo em liberdade.

Ao G1, a advogada criminalista Maira Pinheiro, que defende a vítima, afirmou que irá recorrer da pena. "Em que pese a qualidade técnica da sentença, entendemos que a pena imposta não reflete a brutalidade e as consequências do crime, por isso iremos recorrer em relação a esse a aspecto", afirmou.

O que diz Felipe Prior?

A equipe de Felipe Prior emitiu uma nota divulgada na conta do Instagram do ex-BBB, no dia 10 de julho, afirmando que acredita na inocência do acusado e que irá recorrer a sentença.

Felipe Prior tem 31 anos e é arquiteto e empresário. O paulista ficou conhecido em 2020 quando participou do Big Brother Brasil e foi considerado um dos destaques da temporada ao lado de Babu Santana. O participante protagonizou o maior paredão da história do reality show ao lado de Manu Gavassi, que resultou em sua eliminação. Foram mais de 1,5 bilhão de votos.

Leia a nota na íntegra:

“Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação da sentença de procedência da ação penal. A qual, inclusive, sequer foi publicada e se encontra em segredo de Justiça. A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual. Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito, como o pátrio, respeito, em primazia ao inciso LVII, do artigo 5º, da Constituição Federal brasileira que preconiza que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatório’, para que não se incorra em injustiças, como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país".

