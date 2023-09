Qual o jogo da Globo hoje? Transmissão da final da Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo se enfrentam a partir das 16h deste domingo, 17 de setembro, pela primeira final da Copa do Brasil 2023, e a TV Globo exibe a disputa ao vivo. O confronto ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Final da Copa do Brasil de Flamengo x São Paulo

A TV Globo transmite o primeiro jogo da final entre Flamengo e São Paulo às 16h, horário de Brasília, com narração feita por Luís Roberto, e comentários de Caio Ribeiro e Diego Ribas. Mas se liga: também dá para assistir no Sportv, Premiere e Amazon Prime.

É jogão com as maiores torcidas do Brasil em frente a telinha, e para tanto as escalações são de peso. Jorge Sampaoli traz Mateus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Já o técnico Dorival Júnior deve levar a campo os atletas Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri.

Jogo da Globo hoje: Flamengo x São Paulo ⚽️

Horário: 21h15, horário de Brasília

Onde: Maracanã 🏟️

Onde assistir: Globo, sportv, ge, Premiere e Amazon Prime 📺

SAIBA: Quantas Copa do Brasil o São Paulo tem

Como assistir o jogo da Globo online

Os espectadores que não estiverem em frente à televisão no horário da partida podem acompanhar através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

Para assistir o jogo online e de forma gratuita, siga os passos:

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android.

2- Clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

Se você já utilizou o Globoplay outras vezes, é só preencher os campos de e-mail e senha para fazer login. Também há opção de entrar na plataforma usando as contas do Facebook, Apple ou Google com os dados usados nessas redes.

Novos usuários precisam se registrar na plataforma. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados para fazer uma conta Globo.com como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

3- Depois de concluir essa etapa, clique em "Agora na TV" no horário da partida. A transmissão começará em poucos segundos.