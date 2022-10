Saiba qual é o cenário para o Vasco subir até a elite do futebol brasileiro na temporada que vem

Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Ao vencer o Criciúma pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, o Vasco continua a somar pontos para conquistar o acesso até a elite. Vice-líder com 59 pontos, o elenco carioca tem nove pontos para perseguir. Com apenas duas rodadas para o fim da temporada, será que o Vasco vai conseguir o acesso?

O Vasco precisa de quantos pontos para subir para a Série A?

O Vasco só precisa de uma vitória no próximo jogo para subir para a primeira divisão do Brasileirão em 2023. Na próxima quinta, 27 de outubro, o elenco recebe o Sampaio Corrêa em partida válida pela 37ª rodada da Série B. Se vencer, o Gigante da Colina carimba o passaporte para a primeira divisão.

Em 36 rodadas, o Vasco anotou 16 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Jorginho é quem comanda o time vascaíno, o terceiro técnico na temporada. O total de pontos necessários para o retorno, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é 63 pontos.

Porém, com a vitória na rodada seguinte será o suficiente para garantir o Vasco na série A.

Ao fim da rodada número 36, as chances de classificação para a primeira divisão do Vasco subiram para 97.3%, de acordo com o estudo da Departamento de Matemática da UFMG.

O elenco só precisa de uma vitória para garantir-se na elite do Campeonato Brasileiro. Isso significa que só depende de si, e não do resultado dos jogos de outros times para carimbar o seu passaporte.

Com o Cruzeiro já garantido, restam apenas três vagas na parte de cima da tabela. Vasco, Bahia e Grêmio ocupam o G-4, enquanto Sampaio Corrêa, Sport, Ituano, Londrina e Criciúma correm atrás até a última rodada.

O jogo contra o Sampaio não será fácil. Se perder, aí o Vasco vai depender de tropeços dos outros times e vitória na última rodada contra o Ituano.

Confira a agenda dos dois últimos embates do time cruz-maltino:

37ª RODADA DA SÉRIE B – chances de ser campeão

Vasco x Sampaio Corrêa – 20h

Quinta-feira, 27/10 em São Januário, no Rio de Janeiro

38ª RODADA DA SÉRIE B

Ituano x Vasco

Domingo, 06/10 às 18h30 no Estádio Novelli Junior, em Itu

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Já foram 36 rodadas pelo primeiro e segundo turno da competição.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Vasco – 59 pontos

3 Bahia – 58 pontos

4 Grêmio – 58 pontos

5 Ituano – 54 pontos

6 Londrina – 53 pontos

7 Sport – 52 pontos

8 Sampaio Corrêa – 52 pontos

9 Criciúma – 52 pontos

10 CRB – 49 pontos

11 Guarani – 47 pontos

12 Vila Nova – 46 pontos

13 Ponte Preta – 45 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Chapecoense – 42 pontos

16 Novorizontino – 41 pontos

17 CSA – 36 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 33 pontos

20 Náutico – 30 pontos