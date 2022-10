Quando tem jogo na Globo? Com eleição, domingo não tem futebol

Todas as divisões do Campeonato Brasileiro estão paralisadas neste domingo devido as eleições. As competições brasileiras só retornam na segunda-feira, de acordo com cada calendário entre os torneios.

Domingo é conhecido por ser o dia do futebol, mas com o segundo turno das eleições 2022 neste 30 de outubro, hoje não tem jogo na Globo e nenhuma rodada do nacional. Mas veja quais serão os próximos jogos do Brasileirão e a programação de transmissão da emissora.

Embora hoje não tenha jogo de futebol no país, o domingo terá corrida da F1 com o GP do México 2022. Veja o horário e como assistir ao vivo.

Qual o próximo jogo na Globo

O próximo jogo que vai passar na TV Globo vai ser Flamengo e Corinthians, o Clássico das Nações e o mais temido dos adversários.

O duelo promete ser acirrado entre ambas as partes não apenas porque se trata de um grande clássico, mas porque eles se enfrentaram na final da Copa do Brasil, com vitória do Flamengo nos pênaltis. Agora, o elenco promete dar o troco nos flamenguistas mesmo fora de casa.

A emissora ainda não informou a equipe de transmissão do clássico.

Quer saber qual vai ser o próximo jogo na Globo? Confira todos os detalhes na sequência.

Flamengo x Corinthians

Quarta-feira, 02/11 às 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Jogos de futebol internacional hoje, 30/10/22

No futebol internacional, entretanto, as competições continuam com o Campeonato Italiano, Francês, Inglês, Espanhol e Alemão em transmissões ao vivo. Veja os jogos de futebol hoje.

Itália - Campeonato Italiano

08h30 Empoli x Atalanta (Star+)

11h Cremonese x Udinese (Star+)

11h Spezia x Fiorentina (Star+)

14h Lazio x Salernitana (Star+)

16h45 Torino x Milan (ESPN e Star+)

Espanha - La Liga

10h Osasuna x Valladolid (Star+)

12h15 Real Madrid x Girona (ESPN 4 e Star+)

14h30 Athletic Bilbao x Villarreal (ESPN 4 e Star+)

17h Real Sociedad x Real Betis (Star+)

França - Ligue 1

11h Rennes x Montpellier (Star+)

13h05 Lorient x Nice (Star+)

16h45 Lyon x Lille (Star+)

Inglaterra - Premier League

11h Arsenal x Nottingham Forest (ESPN e Star+)

13h15 Manchester United x West Ham (ESPN e Star+)

Turquia - Super Lig

11h Besiktas x Umraniyespor (Star+)

14h Istanbulspor AS x Fenerbahçe (Star+)

Alemanha - Bundesliga

11h30 Union Berlin x Borussia Monchengladbach (App OneFootball)

13h30 Schalke 04 x Freiburg (App OneFootball)

15h30 Colônia x Hoffenheim (App OneFootball)

Estados Unidos da América - MLS

16h Los Angeles FC x Austin FC

21h Philadelphia Union x New York City (DAZN)

